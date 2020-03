Coronavirus: El hambre los obliga a salir de casa

Personas hacen fila en el comedor social de la zona 6 de Mixco para recibir su almuerzo. (Foto Prensa Libre: Byron García)

El comedor a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) de ese municipio cuenta con recursos para brindar 250 desayunos y 350 almuerzos, pero recibe en promedio en la primera jornada a 350 personas y durante la tarde hasta 500, según datos de los coordinadores del lugar.

Esta situación hace afueras del comedor se aglomeren cientos de personas que esperan durante varias horas para no quedarse sin alimentos. Es común ver a personas de avanzada edad, hombres, mujeres y niños. A pesar de las medidas sanitarias para combatir el covid- 19, la mayoría no cuenta ni siquiera con una mascarilla.

Otro de los inconvenientes que se observan es que es casi inevitable que las personas que acuden al comedor social guarden una distancia prudente, posiblemente por el miedo que tienen de quedarse sin la comida que les proporciona el Mides.

Felisa Cabrera, representante de la Municipalidad de Mixco en dicho comedor, explicó que desde el lunes 23 de marzo han dado instrucciones a los vecinos sobre que se formen en grupos pequeños, pedirles que vayan a casa y que regresen luego, pero la mayoría no cumple con estas medidas.

“Es un muy difícil, pero sí se está haciendo lo más que se puede para poner orden acá, estamos cumpliendo con venir y decirles a las personas lo que ellos no pueden hacer”, comentó Cabrera.

Otra de las alternativas que han implementado es serviles una porción para llevar, para evitar la aglomeración dentro del comedor, pero algunos optan por consumir sus alimentos en las banquetas cercanas o bien llevarlas hasta su vivienda sin cubrirlos con algún recipiente o bolsa.

Salen por necesidad

Entre algunas de las reglas que mantienen los comedores sociales es que deben entregar los alimentos directamente a las personas que están presentes, lo cual obliga a que padres de familia acudan con sus hijos pequeños, a pesar de que se vive un escenario nacional de prevención contra el coronavirus.

Sergio Hernández, de 30 años, quien por las medidas preventivas se quedó sin ingresos económicos, llegó este viernes al comedor social de Mixco junto a sus dos de sus hijas.

Mientras sostenía a una de ellas de la mano explicó que se ve obligado a salir de casa sin mascarilla porque no cuenta con dinero ni para comprar alimentos.

“Lo que pasa es que no hay mascarillas, en el mercado a cinco -quetzales- las están dando y no hay dinero para comprar”, dijo Hernández, quien añadió que está consciente de que salir de casa es peligroso, pero aseguró que no tiene alternativa, “como lo que no hay es trabajo y no hay recursos, hay que ver cómo nos ayudamos”, precisó.

En un sentido similar opinó Noé Navas, un piloto de 40 años, quien no ha podido salir a trabajar por las medidas sanitarias implementadas por el Gobierno.

“Hay muchas personas que somos vendedoras de la clase baja y también quienes trabajamos en los buses y nos cuesta tener ingresos ahorita”, señaló Navas, quien aseguró que deja la seguridad de su hogar “por necesidad”.

Cientos acuden a albergues

El escenario es complejo en diferentes zonas. Hay algunos que además de no contar con alimentos tampoco tienen un techo que les abrigue durante las noches. Las personas en situación de calle deben buscar un albergue para pasar las horas del toque de queda, que podría finalizar este domingo.

Autoridades del Organismo Ejecutivo han informado que hay tres albergues; dos en la zona 8 y uno en la colonia Quinta Samayoa, zona 7, que juntos tienen capacidad para recibir a 160 personas.

Por la elevada cantidad de personas en un mismo espacio, en cada uno de los albergues se encuentran representantes del Ministerio de Salud, para brindar atención médica, del Mides para proporcionarles alimentos y miembros de seguridad a cargo de Gobernación para prestar la seguridad.