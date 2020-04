Coronavirus: Empleados del Hospital General San Juan de Dios temen contagiarse por falta de equipo de protección

Empleados del Hospital General San Juan de Dios se manifiestan para exigir que se les otorgue equipo de protecci—n para reducir el riesgo de contagio de coronavirus. (Foto Prensa Libre; Fernando Cabrera)

Empleados del hospital manifestaron este lunes que trabajan con temor porque sienten que corren riesgo de contagiase de coronavirus, sobre todo los de la tercera edad y quienes tienen alguna condición de salud que podría agravar la situación en caso de resultar infectados.

María Luisa Florián, quien labora en el área de intendencia del hospital desde hace 25 años manifestó que sus tareas son de limpieza y cocina. Actualmente tiene 60 años y asegura sentir temor ante el posible contagio de covid-19, porque no cuenta con el equipo de protección adecuado.

“Estamos en riesgo porque trabajamos en un hospital. Ellos dicen que están clasificando a los pacientes, pero durante ese tiempo se quedan aquí mientras viene el resultado del examen. Entonces, todos estamos en riesgo”, enfatizó Florián.

La mujer pertenece al segmento etario calificado “en riesgo”, pero asegura que lo que quiere no es irse a su casa, sino recibir equipo de protección personal adecuado para este tipo de virus, ya que en el área donde trabaja tiene contacto con todo tipo de desechos y fluidos.

Agregó que su familia está preocupada, pero explica que no puede dejar el puesto. “¿Qué podemos hacer si hay necesidad? Nuestras familias están sin trabajo”, resaltó.

Trabajadores del hospital, varios de ellos miembros del sindicato, se manifestaron ayer frente a la consulta externa con carteles en mano. para exigir que también sean tomados en cuenta en el bono de riesgo, ya que aseguran que no solo los médicos se exponen.

Cinco meses de embarazo

Katherin Tejeda, de 34 años, tiene cinco meses de gestación, trabaja haciendo limpieza y también teme contagiarse de covid-19.

“El presidente dijo que las mujeres en estado de gestación corren mayor riesgo, pero yo he ido a hablar a Recursos Humanos y me dijeron que están atados de manos”. Añadió que no puede faltar a sus labores porque le pueden hacer un informe.

“Uno tiene niños y no sabe si lleva la enfermedad a la casa. Uno corre riesgo aquí; estas mascarillas que nos dan no nos ayudan mucho”, agregó Tejeda.

Además, señalaron que hay personal mayor de 60 años y con enfermedades crónicas laborando en medio de la crisis sanitaria.

María Magdalena Marroquín, quien es empleada del Hospital Nacional de Ortopedia y Rehabilitación, ubicado en la 13 calle 0-81, zona 1, también acudió a la manifestación para exigir que los trabajadores de ese lugar también sean provistos de equipo de protección especial, ya que la mayoría de los pacientes son ancianos, una edad en riesgo de infectarse de covid-19.

“El hospital de ortopedia es un asilo de ancianos, una residencia de mayores. Es cierto que tenemos insumos, pero carecemos de transporte y personal”, hizo ver.

Marroquín explicó que para cubrir las necesidades del hospital los trabajadores están haciendo turnos de dos o tres días, y las dos ambulancias que tienen están yendo a traer y dejar al personal. Añadió que una empresa bancaria (Bantrab) les está apoyando con un microbús.

Lo que le molesta es que al personal de intendencia —limpieza y cocina— y pilotos no sean tomados en cuenta en el bono de riesgo, ya que ellos están trabajando durante la pandemia.

Prensa Libre solicitó la postura del hospital acerca de las quejas de estos trabajadores, pero indicaron que se debía consultar con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, donde, a su vez, comunicaron que ya se trasladó la información al despacho ministerial.

Sin embargo, las 19 horas aún no se había recibido respuesta de la referida cartera.