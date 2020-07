Coronavirus en Guatemala: Mercados y oficinas públicas son los lugares donde hay “gran número de contagios”, revela Salud

Autoridades han identificado que los mercados no cumplen con las buenas prácticas para evitar los contagios de coronavirus. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Guatemala está cerca de llegar los 30 mil contagios oficiales de coronavirus y aplica medidas para evitar la expansión de la enfermedad, pero el Ministerio de Salud ya tiene identificadas algunas actividades donde ocurren más casos.

La ministra de Salud, Amelia Flores, dijo que actualmente hay contagios a todo nivel y donde hay más concentración de personas, de ahí la importancia del distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de mascarilla.

Sin embargo, la cartera sabe que “hay gran número de contagios” en las oficinas públicas. Flores explicó que esta situación se vive en el ministerio que preside y en otras dependencias estatales.

Agregó que hay actividades públicas que no pueden trasladarse al teletrabajo porque hay colaboradores que no cuentan, por ejemplo, con internet domiciliar o bien no es de la capacidad necesaria para su trabajo. Explicó que el sector privado sí ha podido implementar el teletrabajo, lo cual ha ayudado a prevenir contagios.

Otro lugar que representa casos de covid-19 son los mercados, señaló la ministra, a causa de la concentración de personas y el incumplimiento de los protocolos de prevención. Dijo que en el caso de los supermercados los contagios son menos porque hay controles sobre el número de personas y las buenas prácticas.

Semáforo epidemiológico

Salud coordina con las municipalidades y la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), pero Flores subrayó que los alcaldes no serán los que establecerán los protocolos sanitarios, pero sí son actores importantes para evitar contagios y avanzar hacia las fases que permitan la nueva normalidad.

En algunos casos, añadió la funcionaria, hay municipalidades en luz roja que han pedido que sus zonas urbanas sean incluidas dentro del semáforo debido a que no todas están con los mismos índices y puedan ir procurando la reapertura económica, a lo que comentó que esto no será posible si se mantienen en rojo, aunque reconoció que hay esfuerzos, como en la capital, en la promoción, detección y acompañamiento a la emergencia sanitaria.

Test

Flores explicó que la cartera considera que sí es posible llegar a las 5 mil pruebas de covid-19 entre el sector público, IGSS y privados, y mencionó que en días como los domingos, cuando hay confinamiento, las personas no pueden acudir a los centros sanitarios, lo cual se refleja en el número que se reporta el lunes. Confirmó la compra de 120 mil test de covid-19 por Q23.7 millones y anunció más compras y donaciones.