Coronavirus: Expertos señalan que subregistro de casos debe tomarse para planes de reapertura

Desde este lunes comenzó a funcionar el semáforo de alertas que tiene como fin la reapertura gradual de la actividad económica pero en la estrategia presentada no se toman en cuenta a pacientes positivos que no han recibido un diagnóstico lo que podría entorpecer sus resultados según expertos. Laboratorio de Datos GT estima que al 23 de julio el subregistro podría llegar a 65 mil casos positivos, mientras que el Observatorio del Covid 19 estima que por cada paciente diagnosticado existen 19 que no saben que tienen la enfermedad.