Coronavirus: Familias en la zona 6 dicen no tener agua desde hace un mes

Dunia Monzón, vecina de la zona 6, pide ayuda porque no tiene agua para sus tratamientos. (Foto Prensa Libre: Byron García)

Según explicaron vecinos, llevan un mes sin recibir el servicio de agua entubada, lo que les preocupa porque no pueden seguir la principal recomendación para prevenir el coronavirus: lavarse las manos.

Entre los afectados se encuentra la familia Monzón, que vive en una de las partes más profundas de la colonia conocida como “la Culebrita”, y son el vivo ejemplo de que el agua es cuestión de vida o muerte.

Con ellos se encuentra Dunia Monzón, de 58 años, una fabricante de piñatas que a consecuencia de una enfermedad renal tuvo que dejar el oficio. Ahora solamente puede permanecer en casa gracias a los cuidados de una de sus hermanas, que ante la crisis por el coronavirus quedó desempleada.

La dramática situación se complica porque no tienen agua. Por los cuidados de su enfermedad, Dunia necesita limpiarse por lo menos cuatro veces al día, pero por la falta de agua no ha podido hacerlo durante algunas semanas.

“Tengo que cambiarme la faja a diario y hay que lavarla ,y de dónde. Ahora tengo miedo que se me infecte (…) ahorita apenas me lavé la cara con un poquito de agua y las manos, y apenas me paso una toalla húmeda porque no hay para dónde” , comentó.

Ella jamás pensó que pasaría por una situación como estas y afirmó que en ocasiones le gustaría dejar de vivir porque no puede ayudar en nada a su hermana, quien además debe velar por su padre de casi 90 años de edad.

“Yo no puedo acarrear agua, no aguanto, viera que la vez pasada por hacer fuerza de un poquito de agua se me subió la sonda y me tuvieron que volver a operar”, manifestó.

Problema sin respuesta

Vecinos de la familia Monzón relataron que el problema del agua es constante en su colonia, pero que al tener un mes sin el servicio en plena crisis del coronavirus les preocupa.

Quienes tienen un poco de dinero pueden comprar agua por grandes cantidades, pero es la minoría. Aquellos que no pueden deben de ir a acarrear agua con botes para por lo menos tener algo con qué cocinar sus alimentos.

Se solicitó una postura al respecto al personal de comunicación de la Municipalidad de Guatemala, pero hasta ayer se había obtenido una respuesta.