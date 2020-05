Coronavirus: El Programa Bono Familia podría estar listo a partir del 18 de mayo

Colas en la empresa eléctrica donde las personas llegan a hacer convenios de pago por las disposiciones del Gobierno esto por el coronavirus. Foto Prensa Libre Érick Avila

Se trata de un aporte económico de Q1 mil para familias que consumen menos de 200 kilovatios hora al mes y a los beneficiarios les aparecerá detallado en la factura de energía eléctrica, el cual se espera que empiece a funcionar el 18 de mayo.

Los pasos para inscribirse en el programa no parecen tan sencillos como afirman las autoridades, pues hay familias que consumen menos energía eléctrica de la cantidad indicada, pero desconocen a donde acudir para pedir información, porque las plataformas anunciadas por el presidente no funcionan.

“Cuando las personas reciban su recibo de energía eléctrica donde indica que es candidato al Bono Familia deben registrarse en la página www.bonofamilia.gob.gt, llamando al teléfono 1585 o enviar la palabra bono al 2020”, explicó el presidente en la cadena nacional del pasado domingo.

Sin embargo, al hacer varias pruebas para ingresar la dirección electrónica la página web, esta no carga, algo similar ocurre cuando se marca el número telefónico 1585, porque no permite ejecutar la llamada, mientras que al enviar el mensaje de texto al número 2020, como explicó el mandatario, automáticamente se recibe como respuesta: “Este servicio no se encuentra disponible en este momento”.

El ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero -cuya cartera tiene a su cargo el programa. explicó que lo anterior ocurrió porque los canales destinados para brindar información aún se encuentran en fase de prueba y que las tres plataformas de información comenzarán a funcionar el 18 de mayo.

“Ayer -domingo- cuando el presidente dio declaraciones, 2.7 millones en menos de una hora visitaron la página, 2.7 millones es mucho más de los beneficiarios que van a inscribirse (…) están sobrecargando una estructura que está en fase de prueba, yo creo que más claro no pudo ser el presidente, entiendo que por curiosidad, por duda, por morbo, no se porqué, todo mundo quiso meterse”, manifestó el funcionario.

Entre tanto, el vicepresidente Guillermo Castillo resaltó que el plan piloto comenzó en algunos sectores de la zona 18 y aseguró que los procesos a seguir para tener información del bono familia son simples.

“La forma de hacerlo es muy sencilla, pero por eso mismo cualquier duda que se tenga es fácil que se pueda resolver tomando en cuenta que vendrá en la factura – de energía eléctrica- quién es el que se hace acreedor a este aporte y a dónde tiene que comunicarse”, refirió.

Castillo añadió también que es normal que se presenten algunos inconvenientes porque se trata de un programa bastante amplio que debe de ser trabajado a la brevedad posible para responder ante la emergencia sanitaria.

“Por primera vez se está teniendo un paquete de ayuda económica con más de Q11 mil millones, no es fácil de estructurar toda una base y tener registrados a dos millones de hogares a los que estará llegando este dinero, ya los ministros están trabajando a marchas forzadas”, puntualizó.

Información no es clara

En las afueras de la sede central de la Empresa Eléctrica de Guatemala hay personas que se ven en la necesidad de consultar hasta al guardia de seguridad por información sobre el programa, porque no obtienen respuestas en las plataformas del Gobierno.

“La información no la vemos muy clara, falta un poco de información, me gustaría que fuera un poco más directo -el presidente- y no andar dando tantas vueltas, porque la persona que yo tengo es de la tercera edad, es mi suegro y él no puede venir”, comentó Carlos González.

Añadió que considera que su suegro puede ser beneficiario del programa, pero sigue sin tener respuesta de las autoridades.

“Acceder a manera de cómo actualizarle sus datos o tener información un poco más certera verdad, solo intentamos llamar al call center y nos dijeron que no había disponible información para recibir los datos, estuvimos probando con los números que dijeron pero no se logra”, explicó González.

En una situación similar se encuentra Armando Hernández, quien alquila y quiere saber cómo puede recibir la ayuda, porque asegura que consumen la cantidad de energía eléctrica requerida, pero su problema es que la factura llega a nombre del propietario de la casa.

“Si es algo complicado es el proceso, porque muchas veces no hay ninguna persona específica a quién dirigirse y que lo saquen de dudas de cómo es el proceso, si me saliera, aquí que tengo derecho al bono familiar tendría que contactarme con el Mides para que ellos me digan cómo puedo dirigirme con ellos y ahí poner mis datos para que pueda ir a cobrar ese bono”, manifestó.