Coronavirus: Qué hacen tres departamentos para impedir más contagios

Los datos oficiales señalan que desde el 30 de mayo Huehuetenango no ha reportado nuevos casos de coronavirus, y registra 61 contagios; Chiquimula, desde el 31 de mayo mantiene sus estadísticas en 23, y Petén registra 19 casos desde el 1 de junio. Son departamentos que a pesar de su ubicación geográfica parecen tener bajo control a la pandemia.

Son estrictos

El gobernador de Petén, Luis Burgos, explicó que el éxito que ha tenido el departamento se debe a una constante coordinación con los alcaldes, a lo que suma un minucioso control para que se respete el distanciamiento social, uso de mascarillas y el horario de toque de queda.

“Con los alcaldes tenemos muy buena comunicación, incluso hemos tomado medidas que en otros lados no han tomado. Nosotros en los mercados hacemos sanitizaciones -desinfecciones- todos los días por las tardes. Hay espacios donde uno puede lavarse y desinfectarse al momento de entrar y salir de los mercados, los horarios de toque de queda están bien regulados”, comentó.

El gobernador añadió que desde que comenzaron las medidas de prevención han detenido a 673 personas que no han cumplido con el horario del toque de queda. Otro punto crucial que mencionó fue tener un arduo control de las personas que se encuentran en situación de calle.

“Hemos recogido a la gente que pide dinero y los hemos puesto a disposición de los distintos alberges porque estos también son foco de contaminación. El tema de los migrantes se ha manejado en coordinación con las fuerzas de seguridad y los distintos alcaldes”, indicó Burgos.

Cerraron municipios

En Chiquimula, su gobernador departamental, Mario Villafuerte, atribuye los resultados de su región a que algunos jefes ediles decidieron cerrar sus municipios por temor a que personas infectadas ingresaran a sus jurisdicciones.

“Tomaron la decisión de cerrar sus comunidades, sus municipios, para tener control del ingreso de personas que iban hacia a otros lugares, con qué frecuencia lo hacían, cómo estaban ingresando y cuándo alguien iba de lugares a otros, si consideraban ellos que podrían tener algún contagio, entonces entraban en cuarentena inmediatamente”, señaló.

Otro de los aspectos que resaltó es que desde que se reportó el primer caso se comenzó a fumigar de manera constante cada uno de los municipios de Chiquimula, donde añadió el buen comportamiento de los vecinos.

“Cuando el policía los ve y les dice ‘mire, póngase la mascarilla’, es para su bienestar, de una manera más educadona sí hacen caso. Salud Pública ha hecho un gran trabajo y es de reconocerlo porque de todos los que están en cuarentena ellos llevan un control total, los visitan, los monitorean, ven cuánto llevan y han salido de la cuarentena”, citó el gobernador.

Cuidan la frontera

Mientras en Huehuetenango, parte de los esfuerzos para lograr mantener a distancia el nuevo coronavirus ha sido aumentando los controles fronterizos para evitar que indocumentados infectaran a la comunidad.

“Se ha tenido un buen control en las fronteras con el Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil (PNC) con el ingreso de connacionales y Salud ha hecho su parte también de llevar el monitoreo y el control de ellos, que es enviado a los distritos de salud”, indicó el gobernador departamental Jorge Juan de León.

Por último, el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Miguel Ovalle, expuso que los jefes ediles han tratado de mantener comunicación constante con las delegaciones de Salud, lo que les ha permitido, en algunos casos, tener resultados positivos.

“En las municipalidades todos los alcaldes nos hemos sentido corresponsables de que haya contagios o no, y en ese sentido, cada uno ha respondido con los centros de salud, porque las medidas de mitigación y de contención se puedan llevar a cabo de la mejor manera”, explicó.

Algunos municipios de estos departamentos podrían estar incluidos en los planes presidenciales que buscan comenzar el proceso de la desescalada en regiones que hayan frenado el brote de casos del covid–19, eso de acuerdo a lo explicado por el mandatario durante una entrevista radial realizada este jueves.

“Las medidas se van tomando acorde al comportamiento de la enfermedad. En esta desescalada que nos lleve hasta la fase de la nueva normalidad vamos a tener que hacer medidas locales, municipales, departamentales o nacionales por aquello del repunte de la enfermedad, es decir, podría ser que tuviéramos que confinar municipios o confinar aldeas, pero no todo un país por un brote en una comunidad”, explicó el mandatario.

A su vez, reafirmó que esperan a la brevedad dar a conocer el nombre de los municipios que hasta ahora registran cero casos del coronavirus, lo que les permitirá afinar las diferentes estrategias gubernamentales para la reactivación gradual de servicios y comercios.

“Queremos dar a conocer dos resultados: uno, cuántos municipios siguen libres, y dos, cuáles ya no tienen casos activos. Porque hemos identificado hasta el día de anteayer (…) en esos municipio, dependiendo de su ubicación, el tránsito que tienen hacia a otros municipios, y podríamos entrar en un proceso de desescalada en esos municipios, pero tiene que ser producto de un análisis muy profundo porque no solo es ‘ah, no tienen’ pero pasa por ahí Raymundo y medio mundo, entonces tarde o temprano van a tener”, refirió.

El presidente explicó que cualquier tipo de decisión deberá ser puesta bajo “fuertes análisis” que dependerán de la forma en que evolucione la pandemia en Guatemala.

Piden más tiempo

Aunque las cifras oficiales parecen ser alentadoras, Zulma Calderón, defensora de la Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), considera prudente que las fases de la desescalada se demoren hasta determinar si las cifras se mantienen en zonas catalogadas bajo control.

“Sustentar análisis únicamente con el número de casos que nos presentan de forma diaria oficialmente en esas conferencias de prensa que dan es un poco arriesgado, precisamente por el problema tan serio que tenemos por la falta de resultados en las pruebas, porque estamos hablando de que si realizamos 2 mil pruebas al día vamos a tener resultados únicamente de 400 pruebas”, comentó.

Además, afirmó que en departamentos tan grandes como Petén y Huehuetenango, que junto a Chiquimula se encuentran en una ubicación geográfica clave, podrían existir más casos positivos de coronavirus que hasta el momento son desconocidos.

“Lo oportuno sería en este momento esperar y tener la certeza de que efectivamente estos municipios están libres de covid, esperaríamos todos que efectivamente fuera así. También para decir que el comportamiento de la enfermedad ha sido asimétrico en el país y en los diferentes municipios que lo conforman dependemos de los resultados de las pruebas”, enfatizó.