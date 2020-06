Coronavirus: Reducción de contagios no depende solo de medidas gubernamentales

Expertos tienen reservas sobre el relajamiento de las medidas de confinamiento, pues esto prodría aumentar los contagios de coronavirus. (Foto: Hemeroteca PL)

Las nuevas disposiciones presidenciales para contener el covid-19 tuvieron algunas modificaciones que, de no aplicarse con responsabilidad por parte de los ciudadanos, podrían tener efectos considerables en las estadísticas del coronavirus en Guatemala, entre ellos un aumento de contagios.

El toque de queda se encontrará vigente desde las 18 horas a las 5 horas del día siguiente, lo que implica tener una hora más de libre locomoción. Además, no habrá cierre para el próximo fin de semana, lo que permita la circulación ciudadana y apertura de mercados, tiendas de barrio y supermercados en los horarios que permite el estado de Calamidad.

A criterio de la Alicia Chang, vicepresidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas (Agei), este será el momento en el que se va a medir el aprendizaje que la sociedad ha tenido frente a la pandemia.

“Hay una preocupación si las personas realmente van a ser suficientemente prudentes como para no salir si no tienen necesidad de hacerlo, entonces nosotros estamos esperando que a estas alturas ya la población este consciente de cuáles son las actividades que sí pueden hacer, cuáles son las que no puede hacer y cuáles son las medidas que deben de tomar”, detalló.

Otro aspecto que será clave para esta semana, según Chang, será medir los efectos que tuvo el confinamiento de los últimos dos fines de semana, porque hasta ahora se desconoce si la medida generó una reducción significativa en el reporte de nuevos casos.

“Que nos dejen libres el fin de semana creo que más bien el Gobierno está tratando de hacer una especie de cabildeo para ver qué tanto y cómo se comportan las personas, el efecto en términos de cómo va a ir nuestra curva de casos lo veríamos realmente hasta dentro de dos semanas”, comentó.

Sin responsabilidad habrá más casos

Según el neumólogo Esaú España, Guatemala se encuentra en una etapa crucial de la pandemia y considera que las modificaciones que hizo el presidente podrían tener un efecto negativo si las personas no toman en cuenta las recomendaciones sanitarias que se han repetido desde que se reportó el primer caso.

“Nosotros lo que pensamos es que van a haber más casos mientras la población tenga contacto con más libertad de locomoción, la lógica nos dice que van a aumentar, cuando las personas no pueden salir no hay contactos en los mercados, en las tiendas de barrio y haciendo actividades laborales”, refirió.

España esperaría que a este punto si alguna persona se ve en la necesidad de salir para hacer compras o actividades laborales tome las medidas pertinentes para evitar contraer el covid-19.

“Estamos de acuerdo con que si esto se va a dar las personas tengan conciencia de continuar teniendo el distanciamiento físico social, que usen correctamente la mascarilla y que traten de no hacinarse haciendo sus actividades diarias”, enfatizó.

No es viable la reapertura

Para el epidemiólogo José Ortiz, del Observatorio del Covid-19, es necesario que aún no se piense en la reapertura de algunos sectores, porque los casos que diariamente reporta el país siguen siendo demasiado altos, por lo que sería factible hablar de una reapertura cuando los casos por día no sean mayores de 50.

“Debemos recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que todo país que va a reabrir su economía debería tener un descenso significativo en el número de los casos, situación que no se ha dado en Guatemala”, manifestó.

Otro punto que es necesario evaluar, según Ortiz, es que si existe una responsabilidad ciudadana, la forma en que un individuo se comporta irá de la mano con las disposiciones que las autoridades de turno están tomando.

“Habrá que plantear bien cómo se va a reabrir la economía y cómo se va a abrir todo el comercio y todos los servicios básicos para que no tengamos un repunte de casos, porque esto no sería un problema de la población sino de las decisiones que se tomen”, añadió.

Las recomendaciones clave para poder prevenir el nuevo coronavirus es el distanciamiento social, el uso adecuado de la mascarilla, sin ponerla debajo de la barbilla o dejando destapada la nariz, no tocarse la cara o los ojos sin haberse lavado las manos con abundante jabón.