Covid-19 en Guatemala: Población joven concentra más casos positivos y epidemiólogo explica por qué la situación es preocupante

Durante esas fechas se realizaron 76 mil 690 pruebas de coronavirus, dando como resultado positivo 13 mil 837, con una tasa de positividad de 18%.

Además, las autoridades informaron que durante esas fechas 4 mil 83 personas se colocaron la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, 5 mil 698 completaron el esquema y 6 mil 617 se aplicaron la dosis de refuerzo.

Sin embargo, aunque la mayoría de casos positivos se dio en población joven, el epidemiólogo José Ortiz hace otro análisis de la situación.

Ortiz señala que no es que se haya dado un incremento de casos en edades de 20 a 29 años, sino que la manera en el que Ministerio de Salud, evalúa la emergencia, es errónea.

“Lo que se evalúa son las tazas no tanto en población o casos de reincidencia. Habría que ver el número de casos por edad dividido el total de la población en riesgo para esa edad. Las tazas vistas con números simples no nos dicen mucho, hay que ver los casos de reincidencia. El ministerio, la forma en que interpreta es errónea porque da número de personas contagiadas, pero no de reincidencia”, explicó Ortiz.

El experto, además, mencionó que es posible que a partir de la próxima semana los casos de coronavirus vayan en aumento, por el regreso a las clases de los estudiantes.

“Recordemos que no hay normas a nivel de país, de apertura las clases y no se está exigiendo que lleven impreso el esquema completo -constancia de vacunación- de los estudiantes. Recordemos que hay padres que decidieron no vacunarse y tampoco vacunar a sus hijos por todos los mitos que tiene la vacuna”, agregó Ortiz.

Otro de los temas que le ha preocupado al experto en salud, es que las vacunas no están actualizadas para enfrentar las nuevas cepas que se han desarrollado en la actualidad.

“La inmunidad del país no es la adecuada, no solo porque la cobertura fue baja, sino porque las vacunas que tenemos no cubren las nuevas cepas de la enfermedad”, añadió José Ortiz.

Nuevas variantes en el mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de que la variante XBB.1.5, que ya se conoce como Kraken, es la más contagiosa de todas las detectadas hasta la fecha en el mundo y ha expresado su “preocupación” por su rápida propagación.

Todavía se desconocen muchos datos sobre esta nueva variante, pero las autoridades sanitarias de todos los países ya trabajan para intentar controlarla.

¿Dónde apareció la variante Kraken?

Es una variante de origen norteamericano que se detectó por primera vez en Nueva York y Connecticut en octubre de 2022. La nueva cepa XBB.1.5. se expandió rápidamente por todo el noreste de Estados Unidos y se estima que actualmente provoca más del 40% de todas las infecciones de covid en el país y en torno al 70% en la región noreste, la más afectada.

La ola de infecciones está generando un elevado número de hospitalizaciones entre personas mayores de 70 años y los datos de aguas residuales muestran que EE. UU. está actualmente sumido en la segunda peor oleada de infecciones de toda la pandemia.