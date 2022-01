Covid prolongado: estos son los síntomas y lo que se sabe sobre este tipo de infección

Le puede interesar Guatemala enfrentará 7 grandes retos este año y superarlos se ve difícil Sergio Morales Rodas 2 de enero de 2022 a las 05:00h

De acuerdo con el experto los estudios continúan para conocer qué lo ocasiona, así como los tratamientos, pues el covid-19 es un padecimiento reciente del que la comunidad médica y científica sigue aprendiendo.

¿Cuándo hablamos de covid prolongado a qué nos referimos?

Hablamos de covid persistente después de una infección aguda con SARS-CoV-2 y los síntomas continúan luego de cuatro semanas, los CDC tienen la misma definición que nosotros. La OMS dice que ya es persistente cuando una persona pasa más de tres meses con los síntomas.

Vemos pacientes con fatiga crónica, dificultad para respirar o corto aliento, problemas para hablar, cada semana vemos otro tipo de síntomas, como problemas de ruido en los oídos.

¿Se dice que uno de los efectos es el deterioro cognitivo?

Alrededor del 45 por ciento de los pacientes menciona que tiene algún problema al respecto. Las principales dificultades son encontrar los términos de las palabras que queremos decir, multifuncionalidad -hacer más de una cosa a la vez-, y la memoria. Se conoce como neblina mental y es uno de los problemas que más hemos visto.

Pero por qué se presentan estos síntomas, la investigación ha avanzado un poco y hay una inflamación que puede afectar el cerebro. Además, a veces los pacientes no duermen bien y pueden tener ansiedad o depresión debido a sus síntomas, los que se dan en conjunto.

¿Este daño es irreversible o es momentáneo?

El problema cognitivo es la mayor preocupación en los pacientes. Una vez que ha pasado la fatiga y los problemas respiratorios, pueden seguir los problemas cognitivos. No se ha visto que puede causar demencia precoz o alguna otra cosa, sino que es lo que más dura.

Entre los efectos del covid prolongado figura la depresión ¿cuán fuerte es este efecto y cómo influye en la recuperación del paciente?

Treinta por ciento de nuestros pacientes tienen ansiedad o depresión. Desafortunadamente puede ser muy severa. A los pacientes se les ha dicho que sus síntomas se deben a la depresión o ansiedad y están resilientes a hablar de ello.

Si no se trata la ansiedad y la depresión puede causar efectos como falta de concentración, mal dormir, falta de apetito.

Los pacientes deben comprender que la depresión y la ansiedad no son obstáculo para la recuperación. La mente y el cuerpo hay que tratarlos juntos.

¿Hay algo en común entre los pacientes que han manifestado síntomas prolongados de coronavirus?

No parece haber un factor de riesgo, y parece ser una condición que cualquiera puede mostrar.

Sí hemos encontrado pacientes con problemas en la interleuquina 6 -es un marcador de inflamación- y cuando vemos que estos pacientes llevan meses y aún tenemos este marcador nos muestra que la inflamación continúa.

También creemos que el problema está en el sistema inmune que no funciona bien, y hemos encontrado células, anticuerpos que funcionan contra la propia persona.

Aún más, hemos hallado que el sistema neurológico puede tener un impacto mayor que el que habíamos pensado antes.

¿El género marca alguna diferencia en la manifestación del covid persistente?

Afecta en mayor número a mujeres, lo vimos casi desde el principio, pero no hay respuesta en la literatura. Lo hemos visto en la investigación en el último mes, pero no sabemos el por qué.

Lo que sí, es que las mujeres presentan más fatiga, fibromialgia y problemas inmunes. En cambio, los hombres se ven más afectados por la falta de aliento, por problemas de respiración.

La diferencia de género no es algo nuevo, hay sistemas hormonales que son distintos, la anatomía es distinta, podrían ser algunas de las razones, pero no se saben.

¿En los niños los síntomas del covid también pueden prolongarse?

Desafortunadamente no hay mucha diferencia entre la extensión para los adultos que en los casos pediátricos, son casi los mismos síntomas. La funcionalidad de los niños se ve afectada en la escuela, en atletismo, no hay más diferencia.

Lo que nos preocupa es que la población pediátrica no suele expresar cuando tienen estas señales, y estamos esperando que puedan comunicar sus síntomas de manera temprana.

¿Cuál sería el tratamiento para el covid prolongado?, ¿las vacunas que actualmente se administran pueden disminuir estos síntomas?

El principal tratamiento es la rehabilitación, tanto mental como física. Hay muchos síntomas como problemas de sueño, dolor de cabeza, mareos y usamos medicamentos para manejar estas condiciones y que el paciente se recupere.

Lo que comenzamos a ver es que pacientes vacunados con una infección aguda y síntomas de covid persistente tienen una mejor recuperación.

No estamos seguros de lo que causa esto, si es la vacuna u otra condición, porque, los pacientes llegan a tratamiento antes, a las tres o cuatro semanas ya sabemos que tienen covid persistente, antes ellos aparecían tres o cuatro meses después.

¿Ha habido otros coronavirus con síntomas prolongados como los del covid-19?

Sí, hemos tenido reportes similares en casos de otros coronavirus como el SARS y el MERS, pero en realidad fueron eventos a pequeña escala, no fueron ni pandemias, no tenemos nada en la literatura. Hemos visto también estas condiciones post virales en el caso de la influenza. Sin embargo, la magnitud de lo que estamos viendo es mucho mayor que en otras enfermedades virales.

¿Los efectos del covid prolongado son distintos según el tipo de variante?

No tenemos suficiente información para decir si las variantes producen distintos resultados, lo que hemos visto en el caso de delta es que la persona que se infecta después de la vacuna tiende a tener un covid persistente menos severo.

¿Se puede determinar qué pacientes padecerán covid prolongado?

No, desafortunadamente no tenemos forma como establecerlo. No sabemos si el factor de riesgo es la edad, que haya antecedentes de asma, síntomas previos, problemas cardiacos, no tenemos claro si un paciente tiene mayor riesgo que otro.

La investigación está tratando de determinar cómo afecta a los distintos grupos socioeconómicos, una vez que haya más estudios a nivel global podremos saber cuáles son los factores de riesgo en las poblaciones.