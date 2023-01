La preocupación por el auge de la producción de drogas sintéticas, algunas hasta “50 veces más potentes” que la heroína

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el fentanilo es un opioide sintético hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más que la morfina. “Es un importante factor contribuyente a las sobredosis mortales y no mortales en los Estados Unidos”, afirma la agencia.

Los Chapitos, dirigidos en gran medida por Ovidio Guzmán, se habían enfocado en producir desde narco laboratorios en México este producto para llevarlo hacia los Estados Unidos.

Los registros oficiales estadounidenses dicen que unas 110 personas mueren por sobredosis a diario. El fentanilo en polvo tiene la apariencia de muchas otras drogas y con frecuencia la mezclan con otros estupefacientes como la heroína, cocaína y metanfetaminas, y se les da la forma de pastillas que se parecen a otros opioides recetados. El efecto es más rápido, pero más mortal. Y eso preocupa a las autoridades.

También en Guatemala

El país no escapa a este problema que enfrenta México. Aunque hasta ahora no hay indicios de que se use fentanilo, si preocupa la fabricación de drogas sintéticas con otros componentes, que también son de alto riesgo para el consumo humano.

De acuerdo con datos del Centro de Información Conjunta Antidrogas de Guatemala (Cicang), que recibe apoyo de Estados Unidos, entre 2020 y 2022 la cantidad de toneladas métricas de precursores químicos incautadas para la elaboración de drogas sintéticas ha crecido de forma exponencial.

Históricamente el cartel de Sinaloa ha hallado socios en Guatemala y en el caso de la fabricación de drogas sintéticas no ha sido la excepción, de acuerdo con las investigaciones que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, (DEA, en inglés).

Tanto la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) como el Ministerio Público (MP) y el Ejército han reportado narco laboratorios donde han hallado diferentes tipos de precursores:

Fenilacetato de etilo

Alcoholes

Metilamina

Ácido tartárico

Acetato de etilo

Acetato de sodio

2-butanona

Ácido clorhídrico

Acetonas

hidróxido de sodio

Clorhidrato de metilamina

Acido sulfúrico

Anhidrido acético

Benzaldehído

Glicerina

Acetanilida

El ministro de Gobernación (Mingob), David Napoleón Barrientos, recordó que durante 2022 destruyeron mil 140 toneladas métricas de precursores y sustancias químicas en el Complejo de Precursores Químicos, ubicado en la finca Estanzuela y Navajas, San José del Golfo, Guatemala.

Además, trasladaron 535 toneladas métricas que permanecían resguardadas en recintos portuarios y bodegas de

almacenamiento para iniciar el proceso de destrucción. El año pasado las incautaciones de precursores químicos alcanzó las 3.2 toneladas métricas.

Mientras que en el 2021 fueron destruidos 711, trasladadas mil 409 e incautadas 5. En el 2020, las cifras son: de 232, destruidas, 13.7 trasladadas y 13 incautadas. En lo que va de 2023 solo han destruido hasta ahora 7.8 toneladas métricas.

Helver Belteton, jefe de la SGAIA, dijo que la división está consciente del daño que esta droga causa en las personas que la consumen, “del riesgo que representa en nuestro país y en otras naciones potencialmente consumidoras”.

Es por lo que “día con día hacemos esfuerzos para contrarrestar el tráfico, comercio y consumo de este tipo de drogas, atendiendo las instrucciones del Ministerio de Gobernación y los socios internacionales que luchan contra el narcotráfico”, detalló.

“El año pasado fue destruida una cifra récord más de mil cien toneladas métricas de precursores químicos y sustancias ilegales”, resaltó Beltetón.

El jefe de la agencia antinarcótica de la PNC aseveró que llevan a cabo esfuerzos “conjuntos con el MP para impedir el ingreso en el territorio nacional a todo tipo de droga, para evitar que circule libremente en Guatemala”.

Sobre el fentanilo, Beltetón aseveró que todavía no se tienen indicios de producción o consumo en Guatemala, de igual forman, han reforzado operativos en puertos y aeropuertos por el trasiego de metanfetamina.

Potente droga

“La metanfetamina es la droga sintética más común por ahora en el país. Y en enero de este año se ha incautado muchísima en el Aeropuerto Internacional La Aurora derivado de la demanda de esta tiene en los Estados Unidos”, explicó.

Beltetón aseguró que todas las incautaciones de metanfetamina de este mes tienen como destino Estados Unidos. Las localidades donde se fabrican estas drogas sintéticas están en Izabal, Alta Verapaz, San Marcos, Petén, El Progreso y Huehuetenango.

Las autoridades han confirmado que de 2020 a 2022 localizaron 17 narco laboratorios en donde presumen que se producen drogas de diseño y también pasta de coca.

La mayoría de estos productos que elaboran en esos departamentos los trasladan hacia México, presumiblemente con contactos del cartel de Sinaloa y otros, para llevarlos finalmente a Estados Unidos.

De acuerdo con el Informe Mundial sobre las Drogas 2022 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) “alrededor de 284 millones de personas de entre 15 y 64 años consumieron drogas en todo el mundo en 2020, lo que supone un aumento del 26% respecto a la década anterior”.

“Las personas jóvenes están consumiendo más drogas y los niveles de consumo actuales en muchos países son más altos que los de la generación anterior. En África y América Latina, las personas menores de 35 años representan la mayoría de quienes reciben tratamiento por trastornos relacionados con el consumo de drogas”, cita ese informe.

Y eso es lo que preocupa a las autoridades guatemaltecas, el acceso que se tiene de este las drogas de diseño.

La producción de cocaína, según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito alcanzó un máximo histórico en 2020, con un crecimiento del 11% respecto de 2019, alcanzando las mil 982 toneladas.

“Las incautaciones de cocaína también aumentaron, a pesar de la pandemia de covid-19, a un récord de mil 424 toneladas en 2020. Casi el 90% de la cocaína incautada a nivel mundial en 2021 fue traficada en contenedores y/o por mar”, cita el informe.

Mientras que el tráfico de metanfetamina continúa expandiéndose geográficamente; 117 países, entre ellos Guatemala, informaron sobre incautaciones entre 2016 y 2020, frente a 84 que lo hicieron entre 2006 y 2010. “Por su parte, las cantidades de metanfetamina incautadas se quintuplicaron entre 2010 y 2020”, revela el informe.

“La producción de opio en todo el mundo creció un 7% entre 2020 y 2021, alcanzando las siete mil 930 toneladas, debido principalmente a un aumento de la producción en Afganistán. Sin embargo, la superficie global de cultivo de amapola se redujo un 16%, con 246 mil 800 hectáreas cultivadas durante el mismo periodo.

En el caso de Guatemala, la siembra de hoja de coca, marihuana y amapola ha crecido desde 2020 a la fecha, según las cifras de las autoridades correspondientes. Además, aunque la cocaína sigue llegando desde Sudamérica a través de Honduras, en el país se tiene indicios de que ya se está fabricando este producto para llevarlo a los Estados Unidos.

Preocupa consumo

Para la exfiscal de narcoactividad, Brenda Muñoz, lo más delicado de la fabricación de drogas sintéticas en el país es que el consumo interno que se ha incrementado y eso está generando la violencia desmedida que nos agobia.

La especialista argumenta que hay crímenes atroces, robos y constantes peleas públicas en algunos departamentos, donde se estima que hay uso y abuso de estos estupefacientes.

El exministro Carlos Menocal aseguró que se debe seguir con la lucha para erradicar estas drogas peligrosas que se fabrican en algunos departamentos del país. “Es droga más accesible, más barata, pero más mortal”, afirma.

La preocupación mayor es que de acuerdo con informes de inteligencia, en la ciudad de Guatemala podría haber laboratorios clandestinos que producen drogas de diseño, pero hasta ahora no se han hallado. Los casos están bajo investigación.