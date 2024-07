Los socavamientos en carreteras dejan entrever los malos remozamientos y construcciones que se han hecho en la red vial, según el ingeniero José Istupe, laboratorista en la sección de Mecánica de Suelos y Asfaltos del Centro de Investigación de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), quien habla sobre los estudios que se han realizado y las conclusiones a las que se han llegado.

¿En Guatemala se cumple con las especificaciones o requisitos para construir carreteras?

La última actualización que se hizo en la Dirección General de Caminos fue en 2001.Tenemos 23 años sin especificaciones recientes para la construcción de carreteras, mientras que una actualización que iniciaron varias entidades está detenida desde 2022 porque sigue en trámite y hasta que no sea oficial, no pasará nada. En mecánica de suelos para carreteras nuestras especificaciones también están obsoletas; no tenemos normas locales.

¿Qué contienen esas actualizaciones?

Una actualización de especificaciones contiene mejoras que deben cumplirse con estándares internacionales. Se actualizan los ensayos para los controles de calidad de los materiales, lo que debe ir paralelo a capacitaciones de los profesionales que supervisan y ejecutan los proyectos.

Cuando se gana una adjudicación de obras, también debe existir una empresa privada que supervise. ¿Estas cumplen su función?

Muchas supervisoras no están a la hora de la ejecución. Ellos le rinden cuentas a la Dirección General de Caminos, que también debe velar por que los supervisores y los ejecutores cumplan sus funciones, pero ya es una entidad que no se da abasto para supervisar y tener tantos proyectos a su cargo.

Si se cumplieran esas especificaciones no se tendrían estos problemas -deslaves y derrumbes-. El problema es que las especificaciones no se revisan como debería ser. Si el asfalto es bueno o malo, eso le compete al ejecutor; y al supervisor, decir si se cumple con los requisitos y las mezclas adecuadas.

Una gran parte de la deficiencia es la falta de supervisión porque el ejecutor hace lo que él quiere, pero esto no debería ser así.

¿Entonces no puede haber buenas carreteras, si las especificaciones de construcción son obsoletas?

Lo que sucede es que, si bien las especificaciones son obsoletas, las construcciones podrían ser de calidad si durante la ejecución de las obras, se cumpliera las empresas privadas cumplieran las supervisiones y Caminos tuviera más recursos para garantizar que eso se cumple.

Si las obras fueran bien ejecutadas tanto en calidad de materiales como en ejecución de la obra, tendríamos unas carreteras duraderas.

¿Las empresas cumplen con hacer una mezcla asfáltica de calidad?

Hay empresas que producen buena mezcla asfáltica, pero la estructura ya está muy dañada. A veces, cuando hacen recapeos, quitan cinco centímetros y colocan cinco centímetros de asfalto; entonces, ya viene una parte técnica mala. Si estoy haciendo un nuevo diseño porque hay más tráfico y voy a quitar cinco centímetros de asfalto, no tengo que colocar la misma cantidad, porque todo se queda igual. Si no se compone la estructura como se debe, no hay trabajos bien hechos.

¿Qué otras entidades deben involucrarse para velar por la buena reparación o construcción de carreteras?

La Contraloría General de Cuentas, que actualmente solo recibe los informes finales, aunque no verifica que la construcción cumpla con los diseños requeridos.

¿Es suficiente con que el asfalto sea de buena calidad para que no se dañe?

No. A veces hay deficiencias que no se ven porque solo se mira la carpeta de asfalto, pero en toda la estructura que está debajo del pavimento es donde empiezan las deficiencias. El asfalto puede ser de buena calidad, pero si la estructura está mala, no va a durar. Cuando el agua llega a la estructura del suelo no hay nada que la pare: si la carpeta falla, falla lo de abajo y viceversa.

¿Guatemala emplea materiales de calidad para construir carreteras?

Guatemala tiene un selecto de calidad que compactado con otros materiales gana buena resistencia. Esas arenas acá no son plásticas, no crean lodo, y compactan perfectamente. En Colombia por ejemplo solo tienen un volcán activo y todo su territorio es de arcilla y lino plástico, todos los caminos son de lodo.

El petróleo que se produce en Petén es de los mejores y por eso se exporta a Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica y El Salvador. No sirve como combustible, pero es pesado para mezclarlo con arena y piedrín. Pero de nada nos sirve tener buenos materiales, si la ejecución es mala.

¿Es un problema la topografía en Guatemala para construir carreteras de calidad?

Nuestra topografía es escarpada, pero en otros países ya no cortan los cerros y optan por hacer túneles. Los riesgos de deslaves son por cortar los cerros, por eso es que año con año tenemos problemas con los taludes y nos cae la tierra o se van las carreteras.

También hay falta de prevención porque no es que no se cumpla con lo requerido en una obra. Solo se presentan estudios de tráfico, topografía y diseño, pero no hay estudios hidráulicos que digan en dónde necesitará drenajes o cortes de talud.

Durante la ejecución se considera dónde debe haber un corte o un talud y se piden otros estudios, pero como ya está dado el presupuesto, ya no se hace, cuando debería estar planificado desde que se entrega el diseño. No hay carretera que aguante, si no hay drenajes adecuados, aunque sea la mejor carretera de primer mundo.