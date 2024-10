Dengue en niños: Incremento de casos y muertes preocupan a Asociación Pediátrica de Guatemala

Los casos de dengue en Guatemala ya superan la barrera de los 100 mil, según reporte del Ministerio de Salud al 21 de septiembre pasado. Es un escenario que alarma y más aún cuando la mitad ha ocurrido en población menor de 15 años, grupo etario que concentra el 63 por ciento de las muertes por la enfermedad.

“Como autoridad pediátrica preocupa”, dice el médico Jorge Oswaldo Romero Trujillo, presidente de la Asociación Pediátrica de Guatemala, pues la incidencia de niños que llegan a las consultas con sintomatología compatible con dengue va en aumento. Entre estos pacientes también hay casos graves que pueden fallecer.

Los factores que influyen en el comportamiento de la epidemia son varios como reporta el Ministerio de Salud, se pueden mencionar el cambio climático, que lleva a que el vector ―zancudo Aedes aegypti― se propague con mayor facilidad, la urbanización desmedida y el mal manejo de los desechos sólidos.

A dichas condiciones Romero Trujillo suma que en el país circulan los cuatro serotipos del virus dengue (DEN-1, 2, 3 y 4), lo que aumenta la probabilidad de un caso grave. Además, que la pandemia del covid-19 pudo debilitar el sistema inmune de las personas, con el confinamiento prolongado, y los niños fueron los más afectados por las medidas que se impusieron, se enfrentaron al sedentarismo y a cambios en la alimentación.

“La combinación de diferentes virus, la agresividad que puedan tener, y como el sistema inmune responde a un virus en particular, definitivamente son elementos que pueden estar condicionando una mayor incidencia y gravedad de los síntomas en el caso de los niños”, dice el pediatra.

Alerta

Romero Trujillo recomienda estar atento ante cualquier síntoma que los menores presenten, como fiebre, malestar general, rash y lesiones en la piel, que, si bien pueden ser manifestaciones de la presencia de cualquier otro virus, es importante que sea evaluado para confirmar o descartar un diagnóstico de dengue.

Si se observa algún signo de alarma como fiebre persistentemente, vómitos significativos ―predisponen a deshidratación moderada o severa―, dolor abdominal, presencia de sangrado por la nariz, al orinar o evacuar, la evaluación médica es necesaria, pues los casos de dengue grave o con señales de alarma requieren observación a nivel hospitalario.

Los pacientes con diagnósticos de base, padecimientos crónicos como diabetes, sobrepeso, obesidad y enfermedad renal, están propensos a manifestar mayor gravedad en un padecimiento infeccioso agudo. La combinación de la virulencia de un virus en particular o del dengue, versus la respuesta que el sistema inmune tiene en un momento específico pueden llevar a complicar el cuadro, y quizá llevar a la muerte, como explica el pediatra.

El reporte del Ministerio de Salud hasta el 21 de septiembre dice que los casos de dengue en menores de 15 años suman 49 mil 578, y de estos el 72 por ciento ocurrió en el grupo de 5 a 14 años. El 21.6 por ciento corresponde a niños entre 1 y 4 años, mientras que el 5.6 por ciento es menor a un año.

Las muertes también se concentran en la población infantil, el informe indica que 91 menores de 15 años han muerto a consecuencia de la enfermedad desde enero. El 70.3 por ciento de los fallecidos tenía entre uno y nueve años.

Pero los datos que reporta el Ministerio de Salud podrían no reflejar el alcance de la epidemia del dengue en el país, ya que los casos atendidos en el sistema privado no siempre son reportados. De esa cuenta es que Romero Trujillo no descarta un subregistro, y que la cifra de niños afectados por la enfermedad sea más elevada.

Recomendaciones

Como representante de la Asociación Pediátrica de Guatemala, Romero Trujillo recomienda a los padres dar una adecuada alimentación a los niños, mantenerlos hidratados y procurar que tengan un estilo de vida saludable.

Esto no tiene incidencia en cuanto a la transmisión del virus del dengue o asegure que el menor no tendrá complicaciones o síntomas significativos, más bien, en palabras del médico: “un organismo que está en las mejores condiciones, con un aporte nutricional adecuado, con vitaminas y minerales, va a optimizar de alguna manera el sistema inmune de cualquier niño, y puede ser una herramienta protectora en ese sentido”.

Por otro lado, señala que es importante mantener las medidas de salud pública para evitar la propagación del zancudo transmisor de la enfermedad, como evitar el agua estancada para que no se formen criaderos del Aedes aegypti, la correcta eliminación de desechos, limpiar las pilas, entre otras acciones.

“La combinación de diferentes virus, la agresividad que puedan tener, y como el sistema inmune responde a un virus en particular, definitivamente son elementos que pueden estar condicionando una mayor incidencia y gravedad de los síntomas en el caso de los niños”, dice el pediatra. Jorge Oswaldo Romero Trujillo, presidente de la Asociación Pediátrica de Guatemala

Reporte general

En el país se reportan 101 mil 552 casos de dengue, la cifra es 2.1 veces mayor a la del año pasado en la misma fecha, pero es 5.2 veces más elevada respecto al promedio de los últimos cinco años, según el informe de Salud.

De los casos registrados en 2024, solo el 18 por ciento ha presentado signos de alarma y los departamentos donde la incidencia es mayor son Zacapa, Jutiapa y Suchitepéquez.

Guatemala es el país de Centroamérica con más muertes por dengue, al 21 de septiembre se cuentan 119 y los más afectados son Escuintla, con 20 fallecidos, Guatemala (20), San Marcos (16) y Quetzaltenango (14).

Con la intensidad de las lluvias en el país se espera que el brote sea mayor, como señaló semanas atrás el ministro de Salud, Joaquín Barnoya, e indicó que no se trata de que el zancudo haya mutado o que un serotipo del virus circule más que otro, más bien es el estilo de vida de las personas el que cambió, la población es más urbana, hay menos bosques, más desechos sólidos y más personas que acumulan agua para consumo.

Ante este escenario, dijo que el abordaje del dengue debe ser interinstitucional y que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) se sumaría a las acciones de prevención. De esa cuenta, la institución declaró alerta naranja a nivel nacional el pasado 20 de septiembre por los efectos de la epidemia.

Mientras que desde el Ministerio de Salud se daría mayor énfasis en cómo se tratan los casos y la atención de los signos de alarma en los pacientes.