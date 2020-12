Día del Médico: “No tenemos que bajar la guardia”, médicos narran lo que viven en el Parque de la Industria para atender la pandemia

Personal del Hospital del Parque de la Industria fue agasajado por el Día del Médico. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Médicos celebran su día este jueves 3 de diciembre en medio del temor y cansancio que han afrontado los médicos para atender a pacientes con covid-19.

Cada profesional tiene su historia en esta pandemia, y algunas se viven en el Hospital Temporal del Parque de la Industria, donde con donaciones que lograron recaudar se efectuó un agasajo para los médicos y demás personal de Salud, que han atendido a más de cuatro mil 500 pacientes.

Dania Hernández, directora general del referido hospital, manifestó que para ellos como médicos ha sido un reto enfrentar el 2020.

“No imaginamos en nuestra carrera tener que enfrentar un reto como este, una pandemia a nivel mundial, mucho temor de contagiarnos y de contagiar a nuestras familias”, manifestó.

Resaltó: “Entre nuestros miedos reconocemos que tenemos que desempeñar nuestra labor acá en la tierra, que es para lo que estudiamos y que es salvar vidas”.

Dijo que muchos médicos han tenido que dejar su hogar para mantener el aislamiento, “Dios dará su recompensa a cada uno”.

En el Hospital Temporal del Parque de la Industria hay al menos 100 médicos, que se desempeñan desde el área administrativa, coordinando el equipo de protección y medicamentos para paciente, así como aquellos que están en las áreas directas de covid-19, quienes señalan que si bien es su profesión, han sentido temor por la enfermedad.

Otro de los médicos es Pablo Ruano, quien destaca que desde esta gran labor por la pandemia y que aún no cesa.

“No tenemos que bajar la guardia, en lo personal el reto más grande es poder estar aquí -en el hospital- y aun así poder estar con mi familia. Eso es algo duro porque día a día luchamos contra la enfermedad y así seguir en la lucha continúa de no enfermarnos y no caer, que es lo más duro como médico”, externó Ruano.

Expresó que como seres humanos están propensos a tener el virus, pero el miedo interno como ser humano es llegar a trabajar y no caer.

Dijo que todas las personas padecen al enfermedad de distinta manera, por lo que hizo un llamado a seguir en la lucha para combatir la pandemia, pues según él, los hospitales vuelven a llenarse.

Mientras que Andrés Castillo, médico general que está en la primera línea para atender pacientes con covid-19, manifestó que su labor es por vocación, pero como todo ser humano también tienen miedo por la enfermedad.

“Algunos dicen que lo nuestro es por vocación y tienen razón, pero también somos humanos como todos, tenemos familias, hijos, esposa, madre y padre que realmente desde que sabían que íbamos a venir acá, tuvieron miedo”.

Indicó que algunos se separaron de sus familias para protegerlas, para atender el llamado a su vocación.

Resaltó que lo que más le ha impactado fue ver a familias que con pesar y temor dejaban a su ser querido en el hospital y no poder ingresar.

“A veces por el colapso no se tenía la capacidad para dar la información a todos los familiares. Lastimosamente ese era el miedo de ¿Cómo poder solventar esta gran pandemia, esta enfermedad con tan poco personal?”, indicó.

Agregó que gracias a Dios con el esfuerzo de los médicos salieron adelante y están parados y siguen en la lucha.

“No bajen las medidas”

Los médicos también instan a la población a continuar cuidándose y no bajar la guardia. Castillo indicó que si bien ha ido mermando un poco la enfermedad “siempre les he dicho que no hay que tenerle miedo, pero sí respeto”.