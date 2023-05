Día Mundial de la Libertad de Prensa: APG y Observatorio de Periodistas señalan incremento de amenazas y acciones contra el gremio

“Sin libertad de expresión la sociedad sufrirá las consecuencias”, advierte el comunicado de la APG, en el que señala un “clima de criminalización a periodistas y medios, censura, restricciones al libre acceso a la información, así como señalamientos y agresividad de parte de políticos y funcionarios públicos ante la crítica y el ejercicio del periodismo independiente”.

Según la APG, el deterioro de la libertad de prensa en Guatemala se evidencia “cuando se pretende perseguir penalmente a periodistas mediante la Ley contra el crimen organizado y no conforme el artículo 35 de la Constitución y la Ley de Libre emisión del pensamiento”.

También señala otras medidas tomadas por autoridades y señala al Organismo Judicial de “prohibir a jueces, magistrados y trabajadores de tribunales dar información al aprensa”, pues asegura que se viola el libre acceso a las fuentes.

Aparte, el Observatorio de Periodistas emitió un reporte en el que contabilizó 51 ataques y limitaciones a la prensa durante los primeros cuatro meses de 2023.

Según la organización, en el mismo periodo de 2022, se registraron 43 casos, por lo que advierte que las cifras podrían superar récords.

El informe detalla que, durante la administración de Alejandro Giammattei como presidente de la República, se registraron 453 casos contra la prensa en 2020, 135 en 2021 y 117 en 2022.

“El gobierno de Giammattei no solo se convirtió en el periodo más opaco, intolerante a las críticas, con mayor número de criminalización de periodistas y actos de violación a la libertad de prensa, sino que incluso superó en cifras sumadas a sus dos antecesores, Jimmy Morales y Otto Pérez Molina”, asegura el informe del Observatorio.

También señala que, a diferencia de años anteriores, cuando “el acoso judicial era empleado principalmente para impedir a medios y periodistas criticar a determinadas funcionarias o políticas”, ahora “el gobierno, jueces y magistrados bajo su control utilizan las leyes para encarcelar a comunicadores y orillarlos al exilio”.

Ejemplifica ese tipo de señalamientos con los casos de los periodistas Juan Luis Font y Jose Rubén Zamora, señalados por el Ministerio Público en varios casos.

Además, señala la existencia de campañas difamatorias en redes sociales, que con las que “constantemente se pretende menoscabar las publicaciones periodísticas y la credibilidad de sus autores”.

El Observatorio detalla el tipo de agresiones registradas contra periodistas: Acoso judicial, 3; agresión física, 2; amenazas, 4; amenazas y agresión material, 1; ataque cibernético, 3; censura, 3; difamación, 11; intimidación, 7; obstaculización a la fuente, 16; usurpación de identidad, 1.

Señala como responsables a autoridades gubernamentales, fuerzas de seguridad, partidos políticos y otros.

El departamento con más casos es Guatemala, con 34, y luego están Izabal, 5; Quetzaltenango, 5; Quiché, 2; Sacatepéquez, 2; Sololá, 2; y Alta Verapaz, 1.

Políticos, organizaciones y líderes mundiales han emitido mensajes este 3 de mayo para señalar la necesidad de la libertad de prensa para que exista democracia.

Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, emitió un mensaje respecto a la conmemoración del Día de la Libertad de Prensa.

“En el trigésimo Día Mundial de la Libertad de Prensa anual, Estados Unidos extiende su profunda gratitud a los destacados periodistas y profesionales de los medios de todo el mundo cuyo trabajo asegura el flujo de información e ideas que forman el alma de sociedades libres y abiertas. Hoy también reflexionamos sobre el tremendo sacrificio que han pagado tantos periodistas en el desempeño de esta noble vocación”.

On #WorldPressFreedomDay, we rededicate ourselves to protecting press freedom at home and to promoting it globally. We call for an end to efforts to silence the press and the release of those incarcerated around the world simply for exercising freedom of expression.

