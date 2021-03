Diaco sugiere no viajar a Puerto San José en Semana Santa, pero hará monitoreo de precios

Miles de guatemaltecos visitan la playa de Puerto San José, Escuintla, durante Semana Santa. (Foto Prensa Libre)

Autoridades de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) hicieron un llamado a los guatemaltecos para que se abstengan de viajar a las playas de Puerto San José, Escuintla, durante esta Semana Santa para evitar casos de coronavirus; sin embargo, hará monitoreos de precios para atender a quienes sí lo hagan.

Carlos Vázquez, vocero de la Diaco, señaló que el país no está en condiciones para que la población visite ese tipo de lugares, porque “aún se encuentra en un momento álgido de la pandemia del covid-19”.

“Es importante decirle a la población guatemalteca que la Diaco está en las calles haciendo verificación y vigilancia, pero esto no quiere decir que estemos en un período normal, es decir, estamos en pandemia y si las personas pueden no viajar a Puerto de San José no lo hagan, no es necesario, no en este momento por la pandemia y sí de igual manera lo van a hacer, sepan que la Diaco está en respaldo para que no haya abuso por parte de algunos comercios” afirmó Vásquez.

Explicó que la estrategia de vigilancia en Semana Santa se basa en tres ejes: hidrocarburos, canasta básica y productos de temporada.

El portavoz añadió que entre este Lunes Santo y Martes Santo vigilarán los precios de los combustibles en gasolineras de la capital y cabeceras departamentales, y el Miércoles Santo lo harán en comercios de la playa pública de Puerto de San José.

El Jueves Santo y Viernes Santo los operativos serán en Antigua Guatemala, donde verificarán restaurantes, hoteles y centros de servicio, para garantizar que no haya especulación en los precios.

El Ministerio de Salud actualizó la información sobre el covid-19 y da cuenta que en las últimas horas se efectuaron 912 pruebas, de las cuales 179 dieron positivo.Con este último dato de contagios positivos, Guatemala acumula 193 mil 556 casos acumulados registrados.

Los contagios activos, según el tablero, son de 10 mil 851.

Se registran otros siete fallecidos por coronavirus de fechas anteriores y ningún deceso en las últimas horas.

El total de decesos acumulados por covid-19 es de 6 mil 809. Los casos recuperados estimados son de 175 mil 896.

Con información de La Red