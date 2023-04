Domino’s cierra tienda en Villa Nueva por la inseguridad y esta es la situación que se percibe en el lugar

“Desafortunadamente, y como consecuencia de actos delictivos que ponen en riesgo a nuestro personal, nos hemos visto en la necesidad de suspender de manera temporal las operaciones de nuestro local comercial en Ciudad Real, municipio de Villa Nueva”, informó la cadena en un comunicado.

“Como Domino’s siempre hemos operando en el marco de la ley y creemos y confiamos en que esta lamentable situación se resuelva lo más pronto posible, y así poder seguir atendiendo a los buenos villanovanos, que estamos seguros, son la inmensa mayoría de nuestros vecinos del sector”, finaliza el texto.

Vecinos expresan su sentir

Luis*, un vecino del sector, dio a conocer a Prensa Libre y Guatevisión su percepción sobre el tema de seguridad y declaró que fue víctima de un intento de extorsión.

“Sí, hay comercios que han cerrado porque son víctimas de la extorsión. Me han extorsionado también, pero no me han tratado violentamente solo fue vía teléfono, pero ya uno jubilado de dónde va a sacar”, indicó.

Pedro*, vecino de la colonia San Miguelito, se enteró de la noticia de la pizzería y aseguró que tanto la extorsiones y la violencia persisten.

“La realidad es que no piensan en el empleado porque es el que sufre. El que extorsiona solo está viendo cómo obtiene el dinero y no piensa en aquellos que le quitan su trabajo. Es un gran daño el que causan”, opinó con relación al caso.

“Hay muchas cámaras a veces a los alrededores, pero no sirve de nada porque no hay sentencia fija. Dos o tres meses y el delincuente ya va para afuera. los ciudadanos prácticamente estamos abandonados de la seguridad y de la justicia”, añadió.

PNC habla de la situación

La Policía Nacional Civil (PNC) indicó que no tiene registros de una denuncia específica de la cadena de restaurantes o de algún negocio en ese mismo sector.

El inspector Edwin Monroy, portavoz de la PNC, declaró que no tenía información del caso de la pizzería en la subestación de la localidad.

“El trabajo de PNC continúa en el sector de Ciudad Real en zona 12 de Villa Nueva, específicamente en el sector de área comercial”, informó.

“El jefe de la estación ignora el motivo de la colocación de la manta porque no se tiene ninguna denuncia que la empresa haya presentado o el encargado del negocio. Los demás negocios siguen funcionando con normalidad”, declaró Monroy.

La institución compartió una serie de fotografías que muestran una patrulla circulando en el sector este miércoles 26 de abril. Según Monroy, la movilización policial es parte de la guardia habitual.

Respecto a la posibilidad de que la denuncia se haya planteado por otra vía, respondió que estuvo “sondeando en las unidas de investigación”, pero ninguna tiene registro relacionada a ese comercio.

Sobre la situación en el sector, el portavoz de la PNC dijo que la “PNC continúa haciendo trabajo preventivo en el secotr donde se encuentra el comercio”. Además, sobre posibles extorsiones en el lugar, envió un mensaje a los vecinos para que puedan denunciar a los números 1561 y 1574.

*Nombre ficticios para proteger la identidad y seguridad de los vecinos