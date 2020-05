Dos meses después de detectarse el primer caso de covid-19 Salud adquirirá insumos hospitalarios

Fachada del edificio donde se ubica el Ministerio de Salud, en la zona 11 capitalina. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Salud subió ocho eventos en Guatexompras para la compra de 14 insumos de uso hospitalario, para que los proveedores interesados presenten sus ofertas durante los próximos cinco días calendario.

Dentro de las bases que se subieron a Guatecompras se solicitan muestras físicas de los productos, que se recibirán el martes 12 de mayo, de 9 a 12 horas, en el tercer piso del edificio del Ministerio de Finanzas Públicas. Las empresas que participen podrán hacer ofertas parciales.

Los participantes deben estar inscritos y precalificados ante el Registro General de Adquisiciones del Estado (Rgae).

El ministro de Finanzas Publicas, Álvaro González Ricci, explicó que las compras se hacen con base a la instalación de una mesa interinstitucional del sector salud, por los problemas que habían en el Ministerio de Salud en la ejecución de los recursos.

“Por la falta de planeación, eventos que subían y bajaban, se daba la percepción de que las cosas no se estaban haciendo bien. Lo que se hizo fue llevar la mesa al Ministerio de Finanzas, quien la integra y se suman el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio de la Defensa”, explicó González Ricci.

El funcionario manifestó que se busca centralizar las compras, pues ante mayor cantidad, mejor será el precio. “En algunos hospitales hay médicos que se quejan de que no tienen insumos y cuando se verifica no han subido ni un concurso”, refiere.

“A veces compraban 80 mascarillas a Q60 cuando se sabe que no pasan de Q30 o subían eventos en la noche y los bajaban al día siguiente, y eso generaba una mala percepción de cómo se estaba manejando las compras. No está comprando Finanzas, sino que el ente responsable sigue siendo Salud”, aseguró el ministro.

“La Fundación para el Desarrollo (Fundesa) apoyará en el control de inventarios, aunque las cantidades sean altas pueden fraccionarse para que participen varias empresas, mayor cantidad mejor precio, está abierto a total fiscalización y supervisión de quien sea”, señaló González Ricci.

Fundesa apoyará al Ministerio de Salud con un modulo de control de inventarios, un sistema que registra que se haya entregado el producto y monitorear su uso.

Estructura incrustada

González Ricci manifestó que ha sido difícil adquirir productos, por lo que considera que hay estructuras ineficientes en muchas partes del estado que cuesta cambiar. “La ventaja que tuve en Finanzas es que ya había estado y también en el Congreso, entonces uno ya sabe con qué personas se puede contar”, dijo el funcionario.

“Salud es un tema que se ha prestado a muchos manejos dudosos toda la vida y quebrar esos sistemas ha sido bien difícil, se han dado instrucciones expeditas a los hospitales y no las cumplen”, refiere.

A la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) le preocupa que el Ministerio de Salud no ha garantizado el abastecimiento sostenido del equipo de protección para el personal de salud responsable de la atención directa a pacientes positivos, a pesar de ser un grupo de alto riesgo, enfrentando dificultades para acceder a las pruebas diagnósticas.

Por aparte, la institución del ombudsman señaló que realizó una verificación sobre la existencia de casos positivos del personal del Hospital de Chimaltenango y de la negativa de acceso a las pruebas de hisopado a personas que estuvieron en contacto con dichos casos, derivado de esta situación, el personal del área de maternidad tuvo que ser puesto en cuarentena.

“Es preocupante que el Ministerio de Salud no asegure, aún, la realización de las pruebas diagnósticas, tal y como lo establece el Decreto 12-2020; no informa detalladamente sobre el número exacto de casos positivos, negativos y recuperados por municipios; y no proporciona a los pacientes sus resultados de las pruebas realizadas”, expone la PDH en un comunicado..