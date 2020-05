Edwin Asturias: “los encierros ayudan parcialmente (para combatir el coronavirus) pero ya debemos establecer medidas más a mediano plazo”

El epidemiólogo Edwin Asturias, confirmó a Prensa Libre que estará en el país en los próximos días para presidir la Comisión Nacional contra el Coronavirus, por invitación del presidente Alejandro Giammattei. (Foto Prensa Libre: Dr. Edwin Asturias / Twitter)

El presidente Alejandro Giammattei informó este martes 19 de mayo sobre la creación de una Comisión Nacional contra el Coronavirus que estaría presidida por el epidemiólogo guatemalteco Edwin Asturias.

Asturias da clases en la Escuela de Medicina de la Universidad de Colorado, Estados Unidos, y es parte del Equipo de Enfermedades Infecciosas que está trabajando para ayudar a mitigar los efectos del virus.

Desde que comenzó la emergencia del coronavirus en Guatemala, Asturias ha observado las acciones del gobierno para evitar que el covid-19 se siga extendiendo.

Por segunda vez hago un llamado a @usacenlinea @UFMedu @U_Landivar @UMGNarajo @UMesoamericana y al @_COLMEDEGUA para que inmediatamente boten los requisitos innecesarios y gradúen a todos los #Medicos que necesitaremos para combatir el #COVID19. Es su deber para con #Guatemala pic.twitter.com/rl6T99Fxhv — Dr. Edwin Asturias (@easturia) May 15, 2020

En una entrevista con Prensa Libre, Asturias confirmó que estará en Guatemala los primeros días de la próxima semana para liderar dicha comisión y mencionó que, a pesar de que Giammattei endureció las restricciones, es también momento de tomar medidas de confinamiento a mediano plazo para evitar más contagios.

¿Cuándo se le informó sobre la creación de esta comisión que usted presidirá?

He estado en comunicación con el presidente, recientemente. Esta es una decisión que él iba a tomar y me hizo la pregunta hace algunos días sobre si podía contar conmigo para ayudar al país en esta lucha para la epidemia del coronavirus; le dije que a un llamado de él era imposible decir que no.

¿Quiénes más podrían integrar la comisión?

Esto es una decisión que todavía está en marcha con el presidente y creo que tendríamos más detalles de la comisión la semana que viene.

Considerando su experiencia y trabajo, ¿cuáles serían las primeras estrategias que el país debe implementar para el combate del virus?

Creo que lo primero es llegar al país y discutir esas -estrategias-. Creo que hay gente en Guatemala haciendo un trabajo muy grande para tratar de combatir el virus. Hay que escuchar, analizar y observar las estrategias que han estado llevando, establecer cuáles hay que coordinar y articular para hacer un mejor esfuerzo.

¿Cómo evalúa la forma en que se ha ordenado el confinamiento en Guatemala tomando en cuenta que el cierre total ha sido solo de tres días, pero durante la semana se flexibilizan las medidas?

Creo que el ministerio de Salud y el Gobierno han estado haciendo lo posible para contener el virus. Sabemos que los encierros ayudan parcialmente a ese proceso, pero creo que debemos de establecer ya una medida más a mediano plazo y que todos los guatemaltecos estemos involucrados para tratar que este contagio se vaya diseminando rápido.

Qué tanto hemos atendido el #Encierro para contener el #COVIDー19 en #Guatemala comparado a nuestro vecino? No muy bien. Los mensajes prematuros de apertura y la débil mitigación para los más necesitados hace que nos estemos moviendo 34% más que en #ElSalvador. Más casos seguro! pic.twitter.com/flWPJvCbMI — Dr. Edwin Asturias (@easturia) May 13, 2020

A muchos les preocupa que esta medida provoque aglomeraciones en mercados y supermercados. ¿Es inevitable que estos lugares se vuelvan focos de contagio?

Tenemos que tratar de evitar al máximo estas aglomeraciones, pero para esto debemos de contribuir todos los guatemaltecos. Tenemos que encontrar maneras para que estas aglomeraciones se den a fuerza. Mucho del trabajo no se hace desde arriba, sino en colaboración con el resto de sectores.

Ahora vemos que muchos agentes de la Policía Nacional Civil y la Policía Municipal se han contagiado. ¿Qué hacer para proteger a quienes están en la primera línea de combate?

Tenemos que comprender que las personas que están en la primera línea no solo nos referimos a médicos, enfermeros y trabajadores de salud. Esto también incluye a los cuerpos de seguridad, agentes municipales, personas que realmente nos sirven todos los días. Ellos no pueden quedarse en su casa. Ellos tienen una función pública y por tanto tienen más riesgo de que puedan contagiarse y debemos establecer medidas para protegerlos mejor y estar seguros de que no se contagien.

Nunca se nos olvide, ahora que viene lo peor del #COVID19 para #Guatemala que los #Medicos #enfermeras y #TrabajadoresSalud mal pagados, cuidaran de nuestros seres queridos y darán lo mejor de ellos para salvar vidas. Apláudalos, sonríales, y agradezcamos su dedicación. Héroes! pic.twitter.com/7CcNph6XHn — Dr. Edwin Asturias (@easturia) May 15, 2020

¿Qué tan importante es que se informe a la población debidamente sobre el avance del virus para que sepan cuáles son los municipios y comunidades más afectadas?

Creo que es parte de lo que debemos de planificar con la comisión y establecer un plan de comunicación y transparencia con la población. Es vital que mientras más informada esté la comunidad y la población, las estrategias de mitigación serán mejor presididas.

Hasta el momento se mencionaba que solo a las personas con síntomas se les debía hacer la prueba del covid-19 y ahora el presidente Alejandro Giammattei dijo que a pacientes asintomáticos o con síntomas leves se les internaría en un hospital u hotel. ¿No es mejor que los enfermos pasen la cuarentena en casa para evitar el posible colapso de los hospitales?

Creo que hay varias discusiones… Cada etapa de la epidemia es distinta. La primera etapa necesitaba un control muy estricto de los casos contagiados. Ahora estamos entrando a una diferente fase de esa epidemia y tenemos que revisar los protocolos que tenemos para estar seguros que se adapten al momento que estamos viviendo ahora.