Este jueves 29 de agosto la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) indicó que, según el Centro Nacional de Huracanes, en el Atlántico se encuentra una onda tropical con un 40% de probabilidad de formación de ciclón tropical en los próximos 7 días.

Agregó que mantiene monitoreo de su trayectoria.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que “se monitorea una onda del este, que se ubica en el centro del océano Atlántico, asociada a esta se encuentra un sistema de baja presión con probabilidad media de fortalecerse gradualmente”.

Explicó que su movimiento de desplazamiento es de 20 kilómetros por hora, con una posible trayectoria hacia el mar Caribe en los próximos días.

Por el momento dicho sistema no representa peligro para el país, detalló el Insivumeh.

“Por el momento la probable trayectoria del centro del sistema de baja presión tiene una dirección hacia el mar Caribe, el centro de dicho sistema tiene una distancia de más de 5 mil km de Izabal, así que aún es muy impredecible saber si dicho sistema afectará al país; sin embargo, cualquier cambio importante en la evolución de dicho sistema se hará saber a la población”, explicó el Insivumeh.

Añadió que mantiene el monitoreo constante de cualquier sistema hidrometeorológico que pueda afectar directa o indirectamente Guatemala.

“Nosotros mantenemos monitoreo constante 24 horas del día 7 días de la semana y estaremos informando en caso de que este sistema se logre desarrollar”, indicó.

