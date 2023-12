“El COG no está autorizado para funcionar como Comité Olímpico Nacional”: La contundente carta que el COI le envió a Jorge Rodas

De acuerdo con una carta que le fue enviada por el Comité Olímpico Internacional (COI) a Jorge Rodas, presidente del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), le reiteran que el COG “ya no está autorizado a funcionar como un Comité Olímpico Nacional de acuerdo a su papel como está definido en la Carta Olímpica”.

El Comité Olímpico Internacional confirma a Jorge Rodas que el COG no está autorizado a funcionar como Comité Olímpico Nacional

La carta, que es una respuesta a una misiva que envió Rodas el 20 de noviembre de 2023, la firma Mariam Mahdavi, director de asuntos legales del COI, quien remite copia al presidente de COI, Thomas Bach y a Gerardo Aguirre, presidente del COG (actualmente suspendido por decisión del Comité Ejecutivo del COI).

“Como usted sabe y como ya le fue indicado hace pocos meses por el Departamento de Relaciones con los CON, el COI no reconoció los resultados de las llamadas ‘elecciones’ que se llevaron a cabo el 9 de octubre de 2021”, inicia la carta firmada por Mahdavi.

Agrega que: “El Comité Olímpico Guatemalteco (COG) ha sido suspendido por decisión del Comité Ejecutivo del COI el 8 de septiembre de 2022, que entró en vigor el 15 de octubre de 2022”.

“Esto significa en particular que el COG ya no está autorizado a funcionar como un Comité Olímpico Nacional acorde a su papel como está definido en la Carta Olímpica, hasta que la situación se resuelva y pueda levantarse la suspensión, como claramente fue declarado en la decisión del Comité Ejecutivo del COI la cual fue debidamente comunicada a la jefatura reconocida por el COI del COG (actualmente suspendido), en particular a su Presidente Sr. Gerardo Aguirre (copiado en esta carta para su información)”, recalcan.

El director de asuntos legales del COI le reiteró a Rodas los siguientes puntos:

El COI no entrará en ninguna comunicación con usted como auto-proclamado “Presidente del COG”, en vista de que usted no es reconocido como tal por el COI; No está autorizado a usar cualquiera de las propiedades olímpicas (como, por ejemplo, los aros olímpicos), incluyendo cualquier propiedad del COI y/o del COG (como el papel membretado del COG, el logo, el nombre del COG, etc.), y no está autorizado actuar o firmar como “presidente del COG” de ninguna manera en absoluto.

“Confiamos en su colaboración para dar el cumplimiento estricto a estos requerimientos legales derivados de la Carta Olímpica, y en caso contrario el COI se reserva el derecho a tomar cualquier otra acción legal”, termina la misiva.

La suspensión

El COG seguirá suspendido de funciones hasta que las autoridades deportivas del país encuentren “una solución aceptable” a sus problemas, que llevaron al COI a sancionarlo el 15 de octubre de 2022.

La situación no ha evolucionado y, por el contrario, se ha deteriorado, con un grupo no reconocido por el COI que se ha hecho cargo del CON reconocido por el COI, pero actualmente suspendido, ha informado en Comité en algunas oportunidades.

El origen de la sanción está en la suspensión parcial de los estatutos del COG por parte de la Corte de Constitucionalidad, tras una demanda presentada por un candidato a la presidencia del organismo.

Mientras no se restituyan los estatutos del Comité Olímpico que fueron suspendidos por la Corte, los deportistas del país centroamericano no pueden competir con su bandera ni con su himno en torneos internacionales.

El desistimiento

La CC ha tenido en sus manos desde abril de 2023, bajo la presidencia del magistrado Héctor Hugo Pérez Aguilera, resolver el desistimiento que presentó el nuevo Tribunal Electoral del Deporte Federado (Tedefe).

Esta acción legal persigue que se deje sin efecto la suspensión provisional que decretó la CC el 4 de agosto del 2022 sobre los estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), y que detonaron en la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de apartar a Guatemala de toda competencia desde el 15 de octubre de 2022.

Prensa Libre consultó con la unidad estratégica de comunicación de la CC sobre si hay alguna fecha establecida para conocer el desistimiento del Tedefe, en los expedientes acumulados 3113-2022 y 3275-2022, y esta respondió que no hay fecha establecida para ello.

Mientras que Jorge Rodas, en una conferencia de prensa que ofreció el 21 de noviembre mientras entregaban premios a atletas que participaron en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, aseguró que en los últimos meses han tenido acercamientos con el COI, pero admitió que oficialmente no han querido tener una apertura.