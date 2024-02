Lissette Aguilar, subdirectora del Hospital General San Juan de Dios de la capital informó este 19 de febrero la situación en la que está el centro asistencia luego de la sobrepoblación de pacientes que se registró en la emergencia luego que el Hospital Roosevelt presentara fallo en el sistema eléctrico.

Aguilar fue consultada sobre lo ocurrido el pasado 18 de febrero, cuando la emergencia de ese centro asistencial colapsó debido a un problema eléctrico en el Hospital Roosevelt, que hizo que los cuerpos de socorro llevaran más pacientes al San Juan de Dios.

Explicó que este 19 de febrero, el hospital sigue sobrepoblado en la emergencia de forma constante, pero lograron desfogarlo y mantienen 120 pacientes, un área que es para un máximo de 90 enfermos.

Afirmó que en total fueron trasladados 30 pacientes a diferentes hospitales como el de Amatitlán y Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Aguilar expresó que el problema en el hospital no solo fue la emergencia que se vivió el domingo, pues sería como echarle agua a un fuego que ocurre en un bosque.

Puntualizó que estas situaciones son resultado de los malos manejos que hubo durante el gobierno anterior que incluye una deuda de Q250 millones, aproximadamente, que les impide hacer compras, contratar personal que es urgente.

Además, puntualizó que afecta también la falta de nuevos hospitales, pues en 1983 había un millón de habitantes en toda la ciudad de Guatemala, pero ahora no es suficiente para los cuatro millones que hay ahora.

Puntualizó que la desatención que hubo en la red hospitalaria del país los obliga a recibir pacientes que son enviados de los departamentos, porque allí no hay cómo cubrir esas emergencias.

También criticó que el gobierno anterior no atendiera y colocara regulaciones o normas para evitar accidentes de tránsito, pues la cantidad de percances viales que se dan a diario es muy elevado.

Expresó que aunque les den más camas, en el hospital ya no hay más espacio, porque atienden muchos accidentes de tránsito, especialmente de personas en motocicleta.

Recordó que el pasado jueves atendieron más de 30 accidentes de tránsito de motocicletas y muchos se tienen que quedar ingresados y eso les quita la oportunidad de darle espacio a pacientes que necesitan otro tipo de tratamiento.

Señaló que en la emergencia tienen 13 pacientes ventilados, como en una especie de cuidados intensivos, además, tres pacientes en aislamiento y el resto en camillas para sumar 120.

La funcionaria aseguró que este 19 de febrero ya no se trasladó a ningún otro paciente a centros asistenciales del país, pues lograron controlar la situación y mantener los casos.

Afirmó que en el hospital jamás paran de atender pacientes en la emergencia, incluso cuando no hubo luz.

“Aquí se hacen unos esfuerzos sobrehumanos, el personal es heroico en no parar de atender, solo que en un momento dado los casos urgentes, y eso fue la señal que se dio porque es el protocolo, para trasladar porque ya no teníamos espacio y que se tenía que buscar en otros hospitales para llevar a estos y que no tuviéramos problemas, desenlaces fatales”, comentó.

También dijo que además de los pacientes heridos en accidentes, tiene mucho paciente diabético y con enfermedad crónica renal y eso también los limita.

Criticó la falta de acciones de las municipalidades y del Ministerio de Gobernación en no poner un alto a los accidentes de motocicletas, pues los motoristas no respetan señales de tránsito, se pasan semáforos en rojo, van en las banquetas y allí atropellan a peatones.

Muchos de los pacientes que se accidentan en motocicleta quedan con graves heridas y muchos de ellos al final se vuelven una carga social, dijo la doctora.