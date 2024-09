El reto de Gaby: La campaña de Unicef y Gaby Moreno que busca apoyar la educación en Guatemala

Gaby Moreno se encuentra en el país y este viernes 27 de septiembre lanzó una campaña con Unicef Guatemala que busca apoyar la educación.

Moreno, quien además de cantautora es compositora y productora, es una artista multipremiada y en febrero pasado obtuvo un Grammy al “Mejor Álbum Pop Latino” por la producción X Mí (Vol. 1), un disco que lanzó en 2023 y que incluye canciones acústicas y conmovedoras.

La pasión por la música llevó a Gaby Moreno a destacar a nivel mundial con giras en diferentes países, a ofrecer conciertos en recintos emblemáticos y a obtener reconocimientos importantes en la industrial mundial.

En febrero del 2020 fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de Unicef Guatemala, con la misión de alzar la voz para que se respeten los derechos humanos de la niñez y la adolescencia de su país. Desde esa fecha, Moreno continúa trabajando con Unicef para apoyar a las niñas, niños y sus familias en Guatemala, enfocándose en áreas como la educación, salud y nutrición.

El reto de Gaby

Este viernes 27 de septiembre, el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y Gaby Moreno, lanzaron una campaña para apoyar la educación de las niñas y niños mediante el acceso a materiales educativos de calidad.

De acuerdo con Unicef, la campaña es un compromiso para garantizar educación de calidad para los menores guatemaltecos y a través de un comunicado, se invitó a la población del país a sumarse a la iniciativa que busca proveer kits educativos y materiales de calidad a quienes más lo necesitan.

Según Unicef Guatemala, se estima que en el 2023 cerca de 2.7 millones de niñas, niños y adolescentes en el país, entre los cero y los 18 años se encontraban fuera del sistema educativo. La mayor parte de ellos, 1.8 millones, son niñas y niños excluidos de la educación inicial (de cero a 4 años) y alrededor de 115 mil del nivel preprimario.

"Es desgarrador pensar que tantas niñas y niños no tienen acceso a materiales escolares que les permitan aprender. Como Embajadora de Buena Voluntad de Unicef, he tenido la oportunidad de ver de cerca las barreras que enfrentan y me mueve profundamente poder contribuir a cambiar sus vidas”, dijo Moreno.

La cantautora nacional también motivó a los guatemaltecos a participar de esta iniciativa que busca apoyar a los menores. “Hoy lanzo este reto a todos los guatemaltecos para que juntos hagamos la diferencia. Cada kit educativo que entreguemos es una luz de esperanza para que la niñez guatemalteca tenga un mejor futuro", agregó.

Según Unicef Guatemala, la campaña tiene como pilar principal la distribución de kits educativos denominados “Escuela en una caja”, que contienen materiales esenciales para un maestro y 40 niñas y niños puedan tener útiles escolares durante tres meses.

“Cada kit es una oportunidad para que los estudiantes tengan acceso a cuadernos, lápices, libros y otros recursos didácticos que son vitales para su desarrollo educativo”, indicó Unicef.

"El acceso a la educación es un derecho fundamental, pero en Guatemala, muchos niños, niñas y adolescentes lo ven frustrado por la falta de recursos básicos”, indicó Manuel Rodríguez Pumarol, representante de Unicef en Guatemala.

“Esta campaña busca sensibilizar a la sociedad sobre la gravedad de esta situación, y brindar una solución concreta: kits educativos que permitan a los niños continuar su aprendizaje. Invitamos a todos los guatemaltecos a sumarse al reto, porque la educación es una responsabilidad de todos", añadió Pumarol al destacar la relevancia de esta campaña.

Gaby Moreno lanza campaña con Unicef Guatemala que busca apoyar la educación. (Foto Prensa Libre: Cortesía Unicef Guatemala)

¿Cómo unirse a la campaña?

Las personas podrán unirse al Reto de Gaby haciendo donaciones para la compra de kits educativos a través de la web www.elretodegaby.com o llamando al teléfono +502 2316-5738.