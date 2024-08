En los últimos seis años Escuintla está entre los departamentos con más muertes causadas por dengue en el país. Del 2018 al 2023 el Ministerio de Salud reporta 41 fallecidos y la mitad ocurrió en el último. Mientras que en ocho meses del 2024 del centenar de decesos que se cuentan en Guatemala, 20 ocurrieron en este departamento, el 90% son menores de 10 años.

La epidemia causada por la enfermedad transmitida por el zancudo Aedes aegypti no ha cedido y se mantiene activa desde 2023, que cerró con 72 mil 358 guatemaltecos infectados. Este año se ha exacerbado pues al pasado 24 de agosto ya se registran 80 mil 234 casos.

Pero ¿por qué Escuintla mantiene la mayor cantidad de muertes por dengue? Hay varios factores que confabulan para que la enfermedad tenga más víctimas en este departamento.

La epidemióloga Jubitza Madrid, del área de Salud de la localidad, indica que una de las razones es que allí circulan los cuatro serotipos del virus (DEN-1, 2, 3 y 4), lo que no sucede en otras zonas del país y esto aumenta la probabilidad de un caso grave.

Si una persona se infecta con cualquiera de los serotipos y más adelante se contagia con otro, el riesgo de tener complicaciones es alto. A la fecha se han diagnosticado 25 casos de dengue grave en el departamento, de los que han fallecido 20.

Otra de las razones, según la epidemióloga, es que los pacientes son llevados a los servicios de salud con un cuadro delicado, y poco se puede hacer para sacarlos del estado de shock en que llegan. La recomendación en este punto es consultar al médico ante cualquier síntoma, principalmente entre la población de mayor riesgo como los niños y los adultos mayores.

Por otro lado, Madrid menciona que en el registro de muertes por dengue se consideran los factores epidemiológicos, entomológicos y la clínica del paciente, y esto permite que los casos sean analizados para comprobar la causa del fallecimientos, pero si en el certificado de defunción no se anota la enfermedad como posible causa del deceso este no será investigado y no aparecerá en el reporte, eso puede influir en que Escuintla tenga más defunciones registradas por la infección.

“El año pasado cerramos con 20 fallecidos y en lo que va de este ya llevamos 20, hay 18 menores de 10 años. Esto preocupa”, agrega la médico.

La situación es similar en el resto del país, pues según la actualización del informe Situación Epidemiológica de las Arbovirosis en Guatemala 2024, del Ministerio de Salud, del centenar de muertes por dengue en el país 65 son de menores de 9 años.

Más contagios

Escuintla también es uno de los departamentos con más casos de dengue, el reporte hasta el 24 de agosto es de cuatro mil 226, y ocho de cada 10 no han tenido signos de alarma.

La proliferación del zancudo Aedes aegypti -portador del virus- es una de las causas de este comportamiento. La escasez del servicio de agua entubada lleva a que las personas almacenen el líquido para consumo en recipientes que de no ser tapados adecuadamente se convierten en criaderos del mosquito.

Madrid menciona que el 37% de los depósitos en donde el vector se ha detectado son pilas y toneles. Además, los patrones de comportamiento de la población de tener objetos que pueden acumular agua estancada y en donde se puede reproducir el vector también resulta un problema.

“Los principales factores son el desabastecimiento de agua y la conducta de las personas, pero es muy difícil cambiar comportamientos que ya están establecidos”. Jubitza Madrid, epidemióloga

Por otro lado, tener los cuatro serotipos del virus en el departamento eleva la probabilidad de que más personas se infecten. La presencia de estas variantes en el lugar puede deberse a que Escuintla es un lugar de comercio y aglomera gente de muchas localidades, y si una es portadora de un tipo y es picada por un zancudo, el vector se infecta y puede contagiar a otras.

Suma a la problemática el cambio climático, pues las altas temperaturas con períodos erráticos de lluvia contribuyen a que el zancudo se multiplique. Este se ha adaptado y aprendido a sobrevivir a estas alteraciones del clima, que con los años serán más drásticas.

Epidemia y presupuesto

“La epidemia se mantiene desde el año pasado y no la hemos podido controlar”, dice Madrid, pues desde mayo pasado los casos comenzaron a aumentar en el país hasta alcanzar un pico a mediados de septiembre y los reportes descendieron en noviembre y diciembre, para continuar en enero del 2024 con más de mil infecciones semanales y en junio se superó los 5 mil.

Las acciones en Escuintla se han mantenido para hacerle frente al dengue, más no se han intensificado, como refiere la epidemióloga, en parte por los limitados recursos para frenar la proliferación del vector, como químicos para realizar las nebulizaciones y abatización, y reparación de las bombas. Se ha tenido que solicitar préstamos a otras áreas de Salud y con apoyo de las municipalidades han logrado fumigar en el departamento. Señala que el presupuesto para estas acciones no corresponde a la epidemia que enfrenta el país, también hay poco personal para trabajar en esta área.

Q826,915 es el presupuesto que Escuintla tiene para la compra de materiales y suministros para combatir el dengue, ya se ejecutó el 80.10%.

Édgar Abraham Rivera Estévez, alcalde de la cabecera departamental, indica que han apoyado con combustible y personal para las jornadas de descacharrización y de limpieza, así como de insumos (plaguicida) para hacer las nebulizaciones, pues se ha indicado que el presupuesto que el área de Salud tiene para tal fin es limitado.

Si bien la nebulización no es la solución definitiva para combatir el dengue, esta sí ayuda a matar al zancudo adulto infectado, lo que permite cortar la transmisión de la enfermedad, para ello hay que saber en dónde y en qué momento hacerlas. Además, de poner en marcha otras acciones como eliminar los criaderos del mosquito.

El Ministerio de Salud tiene un presupuesto vigente de Q155.2 millones para el programa de Servicios de prevención, control y vigilancia del dengue, chikungunya y zika, de lo que se ha ejecutado el 78.17% hasta el 30 de agosto, según el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del Ministerio de Finanzas Públicas.

Lo asignado a Escuintla para este fin son Q8.8 millones, pero solo Q826,915 son para la compra de materiales y suministros, presupuesto en el que se incluyen los químicos para fumigar y abatizar. De esto ya se ejecutó el 80.10%.

“Definitivamente tenemos que continuar con las acciones, y seguir usando más estrategias, pues lo que estamos haciendo no es suficiente, y no es solamente a nivel de Escuintla, esto es a nivel nacional”, agrega.