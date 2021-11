“Es casi imposible sobrevivir”: aviador habla de guatemalteco que viajó en tren de aterrizaje de avión   

“Es sumamente peligroso, no solo para la persona y sino también para los pasajeros”, dijo el piloto aviador Roberto Mata sobre la arriesgada maniobra de un guatemalteco que viajó como polizón de Guatemala a Miami en el tren de aterrizaje de un Boeing 737 de American Airlines.

Mata, con más de 30 años de experiencia en aviación, no encuentra explicación que le permita entender cómo fue el que sujeto, cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades, sobrevivió a un viaje de esa naturaleza, pues a 36 mil pies de altura y en un espacio no presurizado el oxígeno es casi inexistente y la temperatura puede descender a menos 35 grados -congelación-.