“Es inevitable”: Salud espera un repunte de casos de coronavirus por la reapertura y se prepara para 5 mil pruebas mínimo al día

La reapertura de parte de la actividad económica en Guatemala durante la pandemia del coronavirus provocará un repunte de casos, pero se espera que en los próximos días el mínimo diario de test sea 5 mil, según el Ministerio de Salud y la Comisión Presidencial para la Atención de la Emergencia del Covid-19 (Coprecovid).

Amelia Flores y Edwin Asturias, titulares de Salud y la Coprecovid, respectivamente, hablaron este 3 de agosto en ruedas de prensa posteriores a una citación en el Congreso, un día después del primer fin de semana de reapertura gradual, que dejó algunas escenas como gente en la playa y sin guardar el distanciamiento social.

Guatemala deberá destinar el 5% del PIB en el Ministerio de Salud para que pueda cumplir con sus funciones, según Edwin Asturias, titular de la Coprecovid.

Según Asturias, “inevitablemente” habrá más contagios en esta etapa de reapertura gradual, pero las autoridades esperan que “no sea lo suficientemente grande” como para implementar restricciones que contengan de nuevo la expansión del virus.

El funcionario apeló a que la población sea responsable, evite salir de casa de no ser necesario, use mascarilla y tenga el distanciamiento social para que, con base en la experiencia de otros países, pueda haber más apertura a las actividades. “La ministra ha sido enfática en que la reapertura ordenada inicial no es un pasaporte de feria”, dijo.

Según Asturias, el sistema de salud podrá en los próximos días comenzar a hacer de las 5 mil pruebas el mínimo diario porque la cartera ha comprado muchos más test que se están repartiendo en centros de salud. Además, hay 31 laboratorios privados autorizados. Las pruebas a disposición son las rápidas de antígeno, como las moleculares o PCR.

Por su parte, Flores reiteró que en esta etapa la población debe ser precavida. “No se trata de ir a aglomeraciones”, dijo la funcionaria que sentenció que bajar la guardia ante el coronavirus podría tener “graves consecuencias que, esperamos, no se den”.

Parque de la Industria

Flores informó que el viceministro de hospitales, Francisco Coma, se reuniría con personal sanitario del hospital temporal del parque de la Industria para atender las denuncias sobre falta de equipo y medicamentos, pero una evaluación del fin de semana determina que hay suficientes insumos. Próximamente el hospital tendrá 300 camas más para pacientes covid-19.