Este 27 de febrero se inauguró el curso lectivo 2024 en la Escuela de Voceadores de Prensa Libre, donde se dio una cálida bienvenida a hombres y mujeres de diferentes edades quienes suelen trabajar como voceadores de este medio y han decidido continuar sus estudios por madurez.

La actividad contó con la participación de siete de los nuevos estudiantes y de una egresada de la escuela, así como encargados de la institución educativa, miembros de la junta directiva de Prensa Libre e integrantes del cuerpo administrativo de este medio de comunicación.

Christian Blank, CEO de Prensa Libre, comentó que para la Junta Directiva esta escuela es una responsabilidad que va más allá de los mismos voceadores y sus familias.

“Es parte del compromiso que Prensa Libre tiene con la sociedad guatemalteca. Escogimos la educación por la relación que tiene con la lectura”, explicó.

Desde su inicio en 1995, la Escuela ha acogido a personas mayores de 18 años quienes han estudiado por suficiencia.

Judith Muralles, docente, trabajadora social y coordinadora de la Escuela de Voceadores, expresó que durante los últimos 13 años ha podido ver cómo la institución ha permitido a los estudiantes conectar con la emoción y el reconocimiento de sus capacidades cognitivas en áreas como Lenguaje o Matemática.

Durante la inauguración se entregaron bolsas con útiles escolares básicos a los nuevos alumnos. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Muralles también refirió que entre los retos más comunes del estudiantado suele estar el balance de tiempo y energía entre el estudio, el trabajo y la familia. Incluso familiares que los cuestionan o intentan limitarlos pueden ser otros de los desafíos con los que se enfrentan.

Una historia que ha desafiado estas lógicas comunes es la de Silvia Rompiche de 34 años quien ingresó desde los 29 a la Escuela y egresó a finales del 2023. Para Rompiche, cursar la carrera de Bachillerato en Ciencias y Letras por Madurez ha significado un mejor desenvolvimiento con la sociedad.

Silvia Rampiche, egresada de la Escuela en 2023, compartió un discurso con los recién ingresados a la academia de voceadores de Prensa Libre. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

“Me ayudó mucho a vencer mi miedo, por ejemplo a expresarme frente a los demás. Yo decía ‘No puedo’, pero me di cuenta de que sí pude. Eso me ha quedado de experiencia desde que me ayudaron los profesores”, cuenta Rompiche, quien desde su egreso de la escuela ha comenzado trámites para formarse como enfermera.

Durante 29 años, la Escuela de Voceadores de Prensa Libre ha abierto el espacio para que guatemaltecos de distintas edades concluyan sus estudios por madurez. Según ha explicado Christian Blank, durante los últimos años se ha podido graduar un promedio de entre 30 y 50 personas por generación.