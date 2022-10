¿Está Guatemala en posición de poner fin a la pandemia del covid-19? Tres criterios que deberían cumplirse para lograrlo

Francisco Coma, ministro de Salud, dijo el pasado 21 de septiembre que están a la espera de los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para declarar el covid-19 como una enfermedad endémica, una patología más que los sistemas de salud deberán cubrir.

El Departamento de Comunicación de la cartera indicó que analizan las medidas de Salud Pública que serán adoptadas a partir de la declaratoria del fin de la pandemia, mismas que estarán orientadas principalmente a la prevención y vigilancia epidemiológica dentro de lo que se realiza en el marco de virus respiratorios. Para ello, harán consultas a expertos a fin de establecer un consenso con base en evidencia científica, viabilidad y conveniencia para los guatemaltecos.

A criterio de infectólogos que han dado seguimiento al desarrollo del covid-19 en Guatemala, hay ciertas condiciones que se deben de alcanzar para considerar que la pandemia terminó en el país.

La doctora Nancy Sandoval, presidenta de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Infectología -ACENCAI-, menciona que uno de los puntos a considerar es la disminución del 50 por ciento de casos positivos partiendo del último reporte más alto. Esta reducción debe ser sostenida por unas tres semanas.

El pasado 5 de septiembre se registró la cifra más elevada, fueron 379 casos, según el tablero de datos del Ministerio de Salud. Para cumplir con dicho criterio los casos positivos deberían estar por debajo de 189 diarios. Sin bien hay un descenso en las cifras, la baja debe permanecer por unas semanas más.

Alicia Chang, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas (AGEI), refiere que la positividad de las pruebas debe estar por debajo del cinco por ciento, al menos por un par de meses. Sin embargo, en las últimas tres semanas está se mantiene por arriba del ocho por ciento.

“La otra condición es que no tengamos mortalidad asociada a covid-19. Es aceptable que haya algún número de enfermos, pero no muertes por coronavirus, porque la variante ómicron -la prevalente ahorita- no debería causar enfermedad severa”, dice Chang.