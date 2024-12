Estados Unidos ofrece 20 mil visas para personas originarias de Guatemala y otros cinco países

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) anunció que a partir de enero del 2025, habrán 20 mil visas H-2B disponibles para "trabajadores temporales no agrícolas", las cuales están exclusivamente destinadas para las personas originarias de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Colombia y Ecuador.

De acuerdo con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, los trabajadores con visa H-2B ayudan a impulsar la economía estadounidense y reducen la migración irregular. "Hay miles de empleadores en Estados Unidos que proporcionan una vía segura y legal para las personas que están dispuestas a trabajar", agregó.

El Departamento de Trabajo en Estados Unidos (DOL, por sus siglas en inglés) indicó que estas visas suplementarias tienen como objetivo principal "ayudar a los empleadores estadounidenses que no pueden encontrar trabajadores" que estén disponibles, dispuestos y calificados para realizar algún tipo de trabajo temporal en diferentes industrias por todo el país.

Las personas extranjeras que cuentan con este tipo de visa usualmente trabajan en diversos empleos de servicios en Estados Unidos, como la jardinería, hostelería, restaurantes, la hospitalidad, el turismo, el paisajismo, el procesamiento de mariscos y muchos otros sectores, a los que se puede aplicar hasta el 31 de agosto de 2025.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que hasta el lunes 31 de marzo de 2025 se asignarán un total de 20 mil visas H-2B; aunque estas serán exclusivas para los trabajadores que regresen a trabajar a Estados Unidos, lo que significa que ya tuvieron este permiso en el 2022, 2023 o 2024, sin importar el país de origen.

Posteriormente, del 1 de abril al 14 de mayo de 2025 se asignarán 19 mil visas H-2B que serán para el mismo tipo de trabajadores no agrícolas, pero en este caso la diferencia radica en que las personas que realicen esta solicitud deben indicar que las fechas de inicio en EE. UU. serán del 15 de mayo al 30 de septiembre del 2025.

Lea más: ¡Lotería de visas 2026 de Estados Unidos! Conozca los requisitos y fechas para aplicar

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) indicó que el programa H-2B permite que todos los empleadores estadounidenses que cumplan con ciertos requisitos reglamentarios específicos puedan llevar extranjeros a los Estados Unidos para llenar temporalmente empleos no relacionados con la agricultura.

Un empleador estadounidense debe llenar una "Petición de Trabajador No Inmigrante", en donde se demuestra que darle trabajo a extranjeros tipo H-2B "no afectará adversamente los sueldos y las condiciones de trabajo" de los trabajadores estadounidenses empleados en tareas similares; ya que los ciudadanos son la prioridad.

Lo primero que deben hacer todas las personas que estén interesadas en convertirse en extranjeros tipo H-2B es presentar una solicitud de "Certificación de Empleo Temporal para Mano de Obra Extranjera" del Departamento de Trabajo en Estados Unidos (DOL) en la Embajada o Consulado estadounidense en su país de origen.

Posteriormente, tras recibir la Certificación de Empleo Temporal para H-2B, las personas interesadas deben presentarle la petición para "Trabajador No Inmigrante" al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). Por último, el Servicio de Aduana estadounidense le anunciará si el formulario ha sido aprobado.

Big congrats to Mario Domm from the band @CamilaMX on becoming a #NewUSCitizen! You’ve officially earned your place on the 'land of the free, home of the rockstars' list. 🎸👑 Welcome to the next chapter - may it be as epic as your solos! pic.twitter.com/9j0ztg0A92