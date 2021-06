“Estamos a cuentagotas”, ministra de Salud dice que siguen negociaciones con Rusia y habla de acercamientos con otras farmacéuticas

Guatemala efectuó compra de vacuna a Rusia. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La ministra de Salud, Amelia Flores, en citación de diputados de la Bancada Semilla, informó acerca del proceso de vacunación contra el covid-19 en Guatemala.

Flores indicó que ha habido una serie de inconvenientes que están subsanando y esperan la cantidad de vacuna necesaria para informar cómo van evolucionando en cuanto a la implementación de la inmunización.

Añadió que han tenido dificultades en la compra de vacuna de un forma bilateral.

Dijo que trabajan con la empresa que les ofreció gran cantidad de vacuna, que son las dosis rusas de Sputnik V, con la cual han tenido “serias” dificultades para adquirirla.

Con estas dosis rusas pretendían vacunar a gran parte de la población, pero esto se complicó por el incumplimiento o entrega por “gotas”.

También trabajan en el proceso de las donaciones y de recontra compra que se pueda hacer.

Afirmó que la negociación de la vacuna rusa se “hizo con muchas expectativas” y se les ofreció muchísimo de este proceso y según ella, estaban listos para proveer de dosis de una manera “rápida y abundante”, por lo que están tomando acciones al respecto.

Flores añadió que ninguna de las diferentes fabricantes de vacuna les ha proporcionado cronograma de entrega, porque según ella, nadie tiene la capacidad de asegurar cuándo dará las dosis.

Dijo que están a “cuentagotas” y están presionando para que en las próxima reunión les puedan dar el cronograma.

Diputados le preguntaron qué pasará con este acuerdo de la compra de la vacuna rusa, Flores afirmó que lo que han informado “nunca ha sido ambiguo”, pues cuando informaron tenían un ofrecimiento importante de vacuna, “sin embargo, no cumplieron”.

“Estamos a cuentagotas” a pesar de que han tenido reuniones “sumamente fuertes y desgastantes con ellos”, ya que se ha retrasado en la producción.

Añadió que ante la poca cantidad recibida, comenzaron a hablar con el fabricante ruso para saber otras alternativas que se puedan dar porque se necesita este recursos para comprar otra vacuna.

Afirmó que este distribuidor está dispuesto a cualquier otra negociación y tiene conocimiento que podrían proveer de más dosis este semana.

En una reunión virtual con el fondo ruso acordaron que necesitan el cronograma y la cantidad de vacunas a recibir.

Lea también: Informe de Desarrollo Humano 2021: América Latina atrapada entre la desigualdad y el bajo crecimiento

La funcionaria dijo que no ha hablado de ninguna penalización por el contrato, pues es el fabricante que ha incumplido.

Ante la insistencia de los diputados de que hay ambigüedad en la información de la llegada de dosis, Flores manifestó: “La decisión mía es no volver a decir cuándo vienen y cuántas vienen”.

Afirmó que el proceso ha sido transparente y elaboran una documentación para los que tengan duda lo puedan revisar.

Flores explicó que 16 millones de dosis fue la negociación inicial con el distribuidor ruso, y por ahora se ha pagado la mitad y “eso no significa que nos vamos a quedar ahí si no nos cumplen”.

“En este momento no manejamos que vamos a tener 16 millones -dosis- de ellos”, por lo que el contrato está revisándose para manejarlo de una manera diferente.

Recordó que de la vacuna de Sputnik V se hizo el pago del 50% y siguen negociando y el fabricante está abierto a esto.

Anunció que terminan negociaciones con otras farmacéuticas.

Más llegada dosis

Anunció que esta semana se recibirá un lote de vacuna de Sputnik V, pero se desconoce la cantidad de dosis a recibir.

A través de México se espera donación esta semana de 150 mil dosis de AstraZeneca. También de Estados Unidos se tendrá una donación importante de vacuna.

Cuando le cuestionaron que ha disminuido la cantidad de personas vacunadas por día, y que le están mintiendo a la población con respecto de llegar a la meta de 10.7 millones inmunizados este año, la funcionaria indicó: “no le hemos mentido a la población, hemos sido claros en el por qué no está viniendo la vacuna”.

Aseguró que cuentan con la capacidad logística cuando reciban las dosis suficientes.

Porcentaje de vacunación

Salud había prometido en su plan de vacunación que se inmunizaría a 10.7 millones de guatemaltecos mayores de 18 años en 2021, de estos solo se ha vacunado al 6.52%.

Mayores de 70 años se ha vacunado al 31%

De 60 a 69 años 27.46%

De 50 a 59 años el 13.68%

Según Flores, están estudiando el motivo por el qué personas mayores no se quieren vacunar, como por ejemplo en Alta Verapaz, donde ella dice que “es por qué ya están mayores, y nunca han recibido la vacuna”.

Ante otro cuestionamiento, la ministra confirmó que por el transporte de cada vacuna rusa se paga 1 dólar, es decir por 16 millones de dosis de Rusia se pagará Q123.7 millones.

Dosis de otra marca

“Vale más tener vacunada a un gran número de la población con una dosis que a un solo grupo con dos”, dijo Flores.

Añadió que personas que recibieron dosis de una marca podrían recibir de otra según un estudio de la Organización Panamericana de la Salud. También trabajan en el tema con expertos en Guatemala. De darse esta situación, la segunda dosis podría ser de Pfizer.

Nuevos requisitos

En las últimas semanas la falta de vacunas contra el coronavirus ha representado un problema para el gobierno que no logra proveer del fármaco para alcanzar a toda la población y, aunque Estados Unidos ya ofreció una donación de 500 mil dosis y el mecanismo Covax aún tienen pendiente una entrega de 6 millones de dosis, existen ciertos requisitos que el país debe cumplir para obtenerlas.

Nancy Pezzarossi, viceministra de Salud, dijo recientemente en el Congreso de la República que el país necesitaba cumplir con ciertos requisitos para optar a la donación de EE. UU. “Se requiere de un proceso de indemnización personal por parte del gobierno de Guatemala, y eso en nuestro sistema no lo tenemos, se están haciendo los preparativos legales, mientras que eso no esté, realmente no podemos” recibirlo, indicó.