“Estamos a tope”: Hospital Roosevelt anuncia que podría dejar de atender pacientes en cualquier momento debido al covid-19

Explicó que actualmente se encuentran al 100% de sus capacidades, por lo que en cualquier momento deberán informar a la población guatemalteca que dejarán de atender en los servicios.

“Se tenía que llegar el día en que nosotros debíamos salir diciendo que hacen falta restricciones porque nosotros estamos al 100% de pacientes covid-19. Entonces urge endurecer las restricciones”, dijo Zea.

Recordó que a principios de año él hizo declaraciones públicas en las que decía que las restricciones estaban muy débiles y las consecuencias de eso es lo que se está viviendo ahora.

Dijo que aparte de que ya están al 100% de pacientes covid-19, también están a tope de pacientes con enfermedades crónicas, traumatismos, y oncológicos a los que tienen que seguir atendiendo.

“Tal vez no sea hoy o tal vez no sea mañana, pero el día en que nosotros ya no vamos a poder atender pacientes va a llegar”, mencionó Zea.

“No está en nosotros el dejar de atender, sino que es porque no se hicieron contrataciones, no se amplió infraestructura y ahorita se está trabajando con presupuesto del Hospital Roosevelt, no con presupuesto covid-19”, refirió.

Dijo que actualmente están gastando Q150 mil diarios del presupuesto de ese centro asistencial, puesto que no han recibido fondos para la lucha contra el coronavirus.

Puntualizó que todos los días se están realizando pruebas de coronavirus y un 35% de estas sale positivo.

Hizo un llamado para que el Gobierno endurezca las medidas de restricción para la población, sobre todo así como en este fin de semana que será largo -por el asueto que tendrán personas por la feria de la capital-.

Zea recordó que en el país ya circula la variante delta y que en otros países cuando se han dado brotes u otras olas de contagios se confina a las personas y ese es el ejemplo que debería seguir Guatemala para frenar la pandemia.

Además, que la población también debe de colaborar con no asistir a fiestas, reuniones familiares, no aglomerarse, porque va a llegar a un punto de quiebre que hará que no puedan recibir a más pacientes.

Por otra parte indicó que en su momento las autoridades del hospital les informaron que el Ministerio de Salud ya había entregado las recomendaciones a la Presidencia de la República para imponer medidas de restricción que logren amortiguar la cantidad de casos que se están reportando.

Zagreb Zea, presidente de la Junta Directiva del Hospital Roosevelt, ofrece declaraciones sobre saturación por casos de covid-19. (Video Prensa Libre: La Red)

Salud se pronuncia

La ministra de Salud, María Amelia Flores, que recién se recuperó del covid-19, acudió a una citación al Congreso en donde se refirió a la situación de los hospitales nacionales.

Explicó que muchos hospitales de la red están saturados, tienen una gran cantidad de pacientes que no se tenían contemplados debido al aumento de casos de coronavirus.

Expresó que en función de eso han estado aumentado espacios en los hospitales covid-19 y en otros que no atienden esa enfermedad, como el Hospital San Vicente, para atender pacientes moderados.

Afirmó que también están dotando de equipo, pero que lo más importante es que las personas sigan cumpliendo con las medidas de bioseguridad y se hagan pruebas si tienen algún síntoma de coronavirus para así ser tratados a tiempo y evitar ocupar los centros asistenciales.

Medidas de restricción

En cuanto a las medidas de restricción, Flores señaló que han trabajado en una serie de recomendaciones que corresponde a la cartera de Salud y otras a otros sectores para trabajar en ellas.

Afirmó que muchas de las medidas que recomiendan ni siquiera se ponen en práctica en las propias instituciones y por eso ha habido gran cantidad de contagiados tanto en aglomeraciones como en otros sitios o empresas.

La ministra detalló que también trabaja con municipalidades para apoyarlos y tratar de contener la pandemia y que los municipios vayan bajando en el semáforo de contagios.

“Somos los guatemaltecos, somos los ciudadanos los principales entes que debemos de velar por nuestra salud. Si nosotros no nos protegemos nadie más nos va a proteger y debemos ser conscientes y responsables del uso de las medidas de bioseguridad en forma adecuada”, resaltó la ministra Flores.

Ministra de Salud, Amelia Flores, se refiere a la situación del coronavirus y la crisis hospitalaria en Guatemala. (Video Prensa Libre: Henry Montenegro)