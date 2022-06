“Estamos en plena quinta ola”: Salud afirma que positividad de covid-19 incrementó y en algunos centros llega al 40%

Indicó que en algunos lugares la positividad alcanza el 40% y agregó que este porcentaje los fines de semana puede ser variable, ya que el domingo 26 de junio fue de 16.9%, aunque no es el reflejo de la realidad.

Dijo que en algunos centros de hisopados, luego de haber hecho el cierre, se ha detectado hasta un 40% de positividad.

“Estamos en plena quinta ola, así declaro. Creemos que el comportamiento de esta subvariante de ómicron es exactamente igual al que se dio en otras partes del mundo, Estados Unidos, por ejemplo México, es donde básicamente se sabe que el 30% puede ser más fácil de contagiar”, manifestó el funcionario.

Pico de la quinta ola

Coma considera que quedan unos días para alcanzar el pico de la quinta ola de contagios de covid-19, pero “la suerte es que esta subvariante aún no nos ha reportado un cambio en los porcentajes de ocupación hospitalaria y sobre todo no nos ha representado incremento en la mortalidad por el porcentaje de letalidad que se maneja”.

Recordó que el impacto de las otras variantes tenía la característica de que la población que no tenía vacunas, o con enfermedades crónicas, o incluso población sana, llegaban con frecuencia al hospital en condiciones moderadas y graves.

Actualmente la ocupación hospitalaria se mantiene en un 7% entre pacientes moderados y graves.

Indicó que hay disponibilidad de camas, insumos y medicamentos.

“Esa señal de alerta no se ha disparado, pero eso no significa que la población se confíe porque finalmente no todos sabemos cómo vamos a reaccionar. Lo que sí tenemos claro que la población vacunada con esquema completo o dosis de refuerzo, tienen menos posibilidades de enfermar gravemente y lo estamos viendo reflejado en los ingresos diarios en los hospitales”.

Agregó que tienen vacunas disponibles para que la población solicité las dosis.

Cuando le preguntaron respecto de que se analiza retomar medidas, Coma respondió que llevan un monitoreo diario de las condiciones por municipio.

Explicó que siempre las consideraciones son que ante el proceso y el monitoreo, avaluar qué medidas se deben seguir.

“Los dos indicadores principales que son letalidad, mortalidad y porcentaje de ocupación hospitalaria, nos indican que podemos continuar con las actuales medidas”, afirmó.

Aunque recordó a la población de los municipios en alerta roja a que sí tienen la oblación del uso de la mascarilla en ambientes abiertos y cerrados.

Agregó que también vieron aumento de municipios en naranja y le dicen a la población que altamente recomendable usar la mascarilla.

Recomendó a pacientes con enfermedades crónicas o de mayor edad, evitar estar en aglomeraciones o espacio donde haya mucha gente.

Positividad se ha quintuplicado

El pasado 27 de abril el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) anunciaba la desescalada de medidas por el coronavirus, este lunes 27 de junio, dos meses después, la positividad se han quintuplicado comparado con los número de hace semanas.

Alcanza el 26%

El director del Sistema Integral de Atención en Salud (SIAS), Eliú Mazariegos, quien acudió a una citación con el Grupo Parlamentario de Oposición, informó que actualmente la positividad en Guatemala es de un 26%, mientras que hace siete semanas era entre 4 y un 6%.

“Aumentó en las últimas cuatro a cinco semanas. Se recordarán que hace entre seis y siete semanas teníamos entre un 4% y un 6% y aumentó significativamente por la subvariante de ómicron”, afirmó Mazariegos.

Lea también: Incrementan las consultas por infecciones respiratorias durante la época de lluvia y Salud menciona cuáles son las principales y sus síntomas

A diario se están tamizando unas 12 mil pruebas de coronavirus, aunque baja la cantidad los fines de semana, según el funcionario.

En los últimos meses los promedios de vacunación han disminuido y son al menos 350 mil dosis aplicadas por mes.

Porcentajes de vacunados

En primeras dosis se ha alcanzado a un 56.1% de la población apta, en segundas dosis un 42.7% y en dosis de refuerzo 20.4%.

Vacunas vencidas

A Guatemala han sido traídas 25 millones 895 mil 730 dosis de vacunas contra el coronavirus, entre compradas y donadas; sin embargo, 7 millones 783 mil 144 dosis se han vencido por no ser suministradas.

Estas pérdidas según los diputados de oposición, representan Q780 millones; sin embargo, la viceministra Técnica de Salud, Leslie Samayoa, afirmó que se está considerando en este monto también las donaciones, y los parlamentarios le señalaron que aunque no tengan costo para el gobierno, sí representan pérdidas al no ser utilizadas.

“No porque es donada no la vamos a cuantificar”, dijo el parlamentario Orlando Blanco.

Según los legisladores, se han vencido 1 millón 533 mil 022 dosis Moderna, y por tener un valor en el mercado de US$25, representarían una pérdida de Q297 millones, aunque han sido donadas.

Costo de dosis vencidas

Mientras tanto, dosis de Sputnik V se han vencido 2 millones 197 mil 604 dosis del primer componente y 2 millones 670 mil, del segundo componente para totalizar 4 millones 867 mil 604 dosis, que al costo de US$11.50, representan pérdidas Q433 millones 825 mil 206.

En cuanto a las dosis de AstraZeneca se han perdido 1 millón 430 mil 390, a un costo de US$4.50 representan Q49 millones 884 mil 851.2.

En cuanto a las dosis de Pfizer, se han vencido 1200, a costo de US$ 20 representan Q188 mil en pérdidas.

Actualmente en Guatemala solo hay disponibles 461 mil 942 dosis, según las sumatorias de vacunas entre el Centro Nacional de Biológicos (291 mil 942) y la distribución en las áreas de salud del país (170 mil), o que significa que hay vacunas para dos meses aproximadamente tomando en cuenta los niveles de vacunación actual.

En la citación las autoridades no dejaron claro el panorama sobre nuevas compras de vacunas, pero de momento señalan que no pueden adquirir dosis de vacunas Moderna ni Pfizer.

Soberanías en compra

“Compras no podemos hacer porque nos piden renunciar a la soberanía nacional”, respondió la viceministra Samayoa, quien al ser cuestionadas sobre la vacunación de los menores de entre 5 y 11 años, respondió que por eso “están esperando las donaciones”. Los parlamentarios cuestionaron que por qué en algunos casos (donaciones) no importa la soberanía y en las compras sí.

“No sé cuál es la gana de limosnear a otros países”, dijo el diputado Aldo Dávila al cuestionar que se le restaron Q600 millones al Ministerio de Salud destinados para vacunas covid-19 para el Fondo de Emergencia.

“Nos golpeamos el pecho cuando decimos ‘no vamos a comprar porque tenemos que renunciar a la soberanía’, pero no nos golpeamos el pecho para poner la mano a la cooperación internacional”, dijo Blanco.

Al ser abordada sobre nuevas compras, Samayoa aseguró: “Estamos esperando las rondas (del Mecanismo Covax)”. Agregó que les han ofrecido vacunas que no han tenido opinión favorable y por eso las han rechazado.

Le puede interesar: Semáforo de alertas covid-19: Aumentan municipios en rojo y Salud analiza retomar medidas de contención

Este lunes llegarán al país 349 mil 830 dosis Pfizer donadas por España mediante el Mecanismo Covax. Es el segundo de tres lotes de vacunas donadas para completar 1 millón 350 mil dosis.

Se esperan otras donaciones

Además se dio a conocer que Guatemala espera otras donaciones por 1.2 millones de dosis, pero no se dio detalles para “no hacer quedar mal al donante”, según Samayoa.

Blanco al finalizar la citación señaló que presentarán un amparo en contra de la transferencia de Q600 millones al Fondo de Emergencia, y además plantearán objeciones ante el pleno.