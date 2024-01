“Estamos sufriendo”: Energía es restablecida en el Hospital San Juan de Dios mientras pacientes relatan complicaciones

“El funcionamiento del centro asistencial deja de depender de plantas eléctricas activas de manera provisional”, se lee en el comunicado oficial.

En una conferencia de prensa el pasado viernes 5 de enero, autoridades del Ministerio de Salud informaron sobre la crisis en el San Juan de Dios.

El ministro de Salud, Francisco Coma, detalló, además del plan de contingencia, cómo coordinarían con otros hospitales para traslado de pacientes y acciones para mantener servicios esenciales.

Coma aseguró que los pacientes habían sido referidos a los hospitales Pedro de Betancourt de Antigua Guatemala, el de Amatitlán, el de Villa Nueva y el de Referencia Nacional de Enfermedades Respiratorias e Infantil de Infectología y Rehabilitación, ante la emergencia.

Pacientes y familiares afectados

A pesar de que por la emergencia se coordinó el traslado de algunos pacientes hacia otros hospitales, otros permanecieron estos días recluidos en el San Juan de Dios. Este 6 de enero, algunos relataron la situación y expusieron cómo se vieron afectados por la falla en el Hospital General.

Mario Caal, quien reside en Cobán, Alta Verapaz, relata que desde hace 15 días su esposa, Carmen Cameros, fue trasladada al Hospital General San Juan de Dios para que le fueran realizadas dos cirugías; sin embargo, aún tiene una pendiente.

Explicó que ambos fueron atropellados en Cobán. Cameros debía ser operada de la cabeza y del pie, pero por la falla eléctrica aún está a la espera de recibir la cirugía en el pie.

“Aquí estamos sufriendo”, expresa Caal. Mientras se sostiene con muletas, pues él también salió herido en el accidente.

Explicó que no ha podido visitar a su esposa y que se comunica con ella por teléfono y los doctores no le brindan mayor información de su familiar. Añadió que los doctores no le han dado detalles sobre dónde sería operada Cameros.

“Ayer platiqué con ellos -los doctores- y me dijeron que solo pudieron hacer la operación de la cabeza. Y de ahí, me mandaron donde le van a operar el pie”, resaltó.

Durante estos días, Caal refiere que ha tenido que buscar dónde hospedarse. En la casa donde ha dormido paga Q35 la noche, pero se está quedando sin liquidez ya que es albañil y no ha trabajado desde el traslado.

Asimismo, Alexandra del Valle, relató que llevó a su madre al centro asistencial ya que sufrió una caída. Fue atendida en emergencias, pero no recibió un diagnóstico certero.

“Le colocaron yeso, pero el diagnóstico que le dieron fue palpando el área afectada. No le pudieron hacer ninguna radiografía”, afirma del Valle.

Además, advierte que si el tratamiento que le dieron no era el necesario, ella responsabilizará a quienes le atendieron. Pues por la falta de luz, el procedimiento no pudo ser realizado correctamente.

“Si en este caso no era el yeso el adecuado, pues yo haría responsable a quienes le atendieron porque no hubo un examen que me diera la certeza que realmente ella necesitaba el yeso”, asevera.

Tanto Caal como del Valle exhortaron a las autoridades a que los centros asistenciales estén en óptimas condiciones para poder atender a los ciudadanos que lo requieren en una manera más adecuada.