Estigmatización por coronavirus aísla a municipios mientras empiezan a sobrepasar la crisis

A 23 kilómetros de la capital se ubica San Pedro Sacatepéquez y es uno de los cinco municipios rurales del área metropolitana, pero en la emergencia por coronavirus ha quedado excluido de ayuda gubernamental y de la tolerancia social.

Joel Ajcuc, productor de hortalizas, desde hace varios días busca vender sus productos, pero encontró rechazo.

“Hace dos semanas llegué a La Terminal, en la capital, pero mi sorpresa fue que el señor que me compra lo productos no quiso atenderme. Su hijo salió y me gritó que tuviera cuidado porque de San Pedro no estaba dejando entrar a La Terminal por el coronavirus. Eso me dolió por dos cosas, porque generalizan y también porque perdí dinero desde entonces”, lamentó Ajcuc.

Noé Boror, alcalde de San Pedro Sacatepéquez, Guatemala, criticó la manera en que muchas personas han entendido el tema de contagios de Covid-19.

“Si bien hay que tener un distanciamiento social, acá se expone discriminación para nuestra población. Si vemos los números, los casos de coronavirus se concentran en la capital, pero resulta que si alguien de San pedro Sacatepéquez llega allá -a la capital-, es él quien causa miedo. Creo que hay poco entendimiento y empatía”, expuso el jefe edil.

El sociólogo Gerardo Juárez explicó que la estigmatización expone la capacidad de contingencia y comprensión del coronavirus.

“No es bueno y normal que la ciudadanía no logre comprender a cabalidad cómo funciona la transmisión de Covid-19 y que cualquiera de nosotros está expuesto. Es un virus con capacidad indetectable de infección, con solo pasar la mano en una superficie contagiada y luego tocarse los ojos uno puede volverse portador del coronavirus. Es cuestión de entender la situación para no ser excluyentes”, manifestó Juárez.

El jefe edil de San Pedro Sacatepéquez explicó que se mantiene un control estricto de quienes salen y entran al municipio.

“Acá las cinco personas infectadas salieron de recuperación del hospital de Villa Nueva y están en sus hogares. Además, más de 200 personas que estaban en cuarentena en el municipio salieron de esa etapa porque no presentaron síntomas y no hay nada de casos sospechosos”, aclaró Boror.

San Pedro Sacatepéquez registró solo el dos por ciento de los casos confirmados a escala nacional -235 casos-.

Sin alimentos

Vecinos de Patzún, Chimaltenango, también denunciaron públicamente escasez de alimentos luego de permanecer varios días aislados porque fue el primer poblado en el que se detectó un caso comunitario de covid-19, el paciente falleció el jueves último.

Patzún tiene 60 mil habitantes y debido a la cuarentena que implementó el Ministerio de Salud a esa población se le limitó la movilidad.

Lorena Gil, vecina del lugar, explicó: “No podemos salir a ningún lugar y los productos locales se están acabando, pero los vecinos que están empezando a pedir comida son los más pobres. Los que piden ayuda son los que viven con ingresos bajos y no estaban listos para aguantar un encierro estricto”.

El productor José Xicol expuso que en Patzún hay productores de arveja, pero la producción no se ha sacado “por la crisis mundial”.

Según Xicol, la exportación de arveja se cayó y ese proceso comercial “generaba muchas plazas de empleo que por la cuarentena y la crisis en Estados Unidos se perdieron, porque nadie está comprando el producto”.

La organización comunitaria Pa’Sum, de Patzún señaló: “La imposición del cordón sanitario pudo haberse evitado con políticas de gobierno municipal parta aplicar las medidas de contención emitidas por el gobierno central”.

Según integrantes de Pa’Sum, “no se observa política del gobierno central y municipal para mitigar el impacto que está causando el cordón sanitario”, y pidieron el pronto abastecimiento de alimentos” para la población vulnerable.

Petapa

Las autoridades de san miguel petapa aseguran que empezaron sobrepasar la fase de cuarentena.

A comienzos de abril tenían 135 personas en cuarentena por ocho casos que se confirmaron en el municipio.

“En la actualidad cien personas dejaron el confinamiento en el municipio y no se reportan más casos. Se confirmaron ocho contagiados, pero dos se recuperaron”, confirmó Mynor Morales, alcalde de San Miguel Petapa.

Una de las áreas en las que hubo más riesgo fue en la zona 7 de San Miguel Petapa. en Prados de Villa Hermosa, Villa Hermosa 1 y 2 se fortalecieron las medidas de salubridad, pero un área residencial quedó bajo cuidado sanitario porque se detectaron seis casos.

Luego de tres semanas de confinamiento y medidas de salubridad el área residencial no reportó casos sospechosos y salud autorizó levantar las medidas.

Alimentos

La semana pasada, el Ejército repartió en Patzún mil 200 cajas de alimentos en una población de 60 mil habitantes.

En San Miguel Petapa el jueves último se repartieron siete mil 778 cajas de víveres también por parte del Ejército en varias colonias.

La ayuda aún no ha llegado a San Pedro Sacatepéquez, Guatemala, y las autoridades municipales piden ese apoyo.