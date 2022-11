“Esto es solo una tregua”: transportistas exigen que se congele el precio de los combustibles y amenazan con más bloqueos

Este martes, Marlon Prera, Gremial de Transporte Urbano de Villa Nueva, concedió una entrevista a La Red, en donde aseguró que, si este día las autoridades no tienen una respuesta positiva a su demanda de congelar el precio de los combustibles, saldrán nuevamente a las calles a protestar y que los bloqueos podrían durar semanas.

Los transportistas tienen una reunión con el viceministro de Energía y Minas, Luis Ayala, en donde expondrán su petición de que se congelen los precios de los combustibles y así apoyar a los empresarios y a la población en general para evitar más alza en otros productos, incluida la canasta básica.

Señaló que levantar los bloqueos de ayer solo es una tregua mientras los atendía el viceministro de hidrocarburos.

Afirmó en la entrevista que esta situación del aumento del precio de los combustibles ya no es algo que solo afecta a los transportistas o un tema empresarial, sino que ya es un tema social, porque ese sector también es consumidor de productos de la canasta básica.

“Como personas ya no aguantamos esta situación. Nuestros pilotos ya no están soportando más esta situación, nos están exigiendo más sueldos y nosotros ya no podemos pagarles más de lo debido, porque nos tendríamos que ver obligados a incrementar los costos no sólo de los pasajes sino que los transportes y las cargas que manejamos”, comentó Prera.

Afirmó que se pactó una tregua únicamente para que los atendiera en el ministerio, pero que creen que estos precios del combustible en el país son desmedidos y no dependen del precio del petróleo, pues este está en US$87 el barril de crudo a nivel internacional.

“Creemos que el diésel o el combustible debería andar por los Q22 a Q25 por galón… creemos que la solución es congelar el precio en Q25 de los distintos combustibles o un promedio entre Q22 y Q27, dependiendo del tipo de combustible congelarlo a la alza esto significa que no pase este precio y si baja el barril de petróleo pues tiene la tendencia a bajar”, comentó Prera.

Afirmó que esta propuesta no es un invento, y que ha sido implementada en varios países como El Salvador y Panamá.

Amenazan con más bloqueos

Prera dijo que si pasado el mediodía las autoridades no han dado una respuesta a su propuesta, volverán a bloquear carreteras.

“Volvemos a sacar a nuestra gente a nivel nacional, pero esta vez va a ser por lo menos por una semana los bloqueos. Ya no sólo va a hacer en un par de departamentos, sino que va a ser a nivel nacional y en la ciudad capital es donde se va a empezar a concentrar la más o menos 4 mil camiones a partir de las 12:00 del día”, afirmó el transportista.

“Lo que lo que tiene que entender el Gobierno es que nosotros no estamos bromeando, que nosotros no estamos para que nos den largas como lo hicieron en algún momento, que este dialogo no va a llevar semanas o meses este diálogo tiene que salir hoy con una respuesta”, afirmó el transportista.

Criticó la falta de idoneidad del ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, a quien señaló de estar en el cargo solo por cuestiones políticas. También afirmó que el presidente Alejandro Giammattei no les ha dado la cara durante todo el proceso, pero le exigen que solucione el problema de los combustibles.

Subsidio no es la solución

Prera señaló que un subsidio no es la alternativa al problema del combustible, pues cuando entra en vigor, le suben Q5 al precio del galón para que cuando termine, este siga costando lo mismo.

Postura del Ministerio de Energía

El día de los bloqueos, el ministro Pimentel dijo que se habían reunido con los transportistas y se acordó la reunión de este 15 de noviembre.

Afirmó que los precios de los combustibles en Guatemala están siendo afectados por una dinámica internacional que va al alza.

Añadió que comparten la preocupación de los transportistas por el alza al precio de los combustibles y eso se ha traducido en acciones estatales como el subsidio que se otorgó.

Afirma que se examinan algunas otras alternativas para el fin de año, pero no se ha tomado ninguna decisión para entender cuánto dinero podría estar disponible para alguna solución.

No se puede fijar precio

Dijo que, en relación a la propuesta de los transportistas de fijar el precio de los combustibles, el Gobierno solo puede hacer lo que la Ley les permite, pero en el caso de el país la Ley de Comercialización de Hidrocarburos impide que el ministerio o cualquier institución estatal pueda intervenir en el mercado fijando precios, pues sería ilegal.

Afirma que se analizan dos opciones para enfrentar la crisis del combustible, una es un nuevo subsidio al diésel, pero tendrían que acudir al Congreso de la República y además ver disponibilidad de recurso y determinar el plazo por el cual podría ser otorgado.

La segunda opción es una especie de fondo compensatorio que sin fijar precio, el consumidor final recibiría un precio determinado, pero la diferencia con el precio referencia tendría que ser absorbido por dicho fondo.