Familias abogan para que se les incluya en programas sociales y reciban bono o víveres

Familias acudieron al Mides este lunes para pedir que sean incluidos en los programas de ayuda.(Fot Prensa Libre: Juan Diego González)

Varias personas y familias acudieron este lunes al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en donde pidieron que se les incluya en los programas sociales para recibir ayuda del gobierno; sin embargo, en dicha entidad se les reiteró que el bono de Q1 mil se entregará con base al consumo de energía eléctrica que se refleje en los recibos, forma bajo la cual se le notificará si pueden optar al bono social.

Walter Gómez, vocero del Mides, refirió que desde ya se entregan bolsas con víveres a personas con mayor necesidad, aunque son donaciones que han hecho empresas.

“Se entregaron 200 bolsas en el relleno sanitario de la zona 3, en las Verapaces también se entregaron 200 bolsas con verduras. A raíz de que se anunció el bono social por la emergencia nacional, al ministerio han venido varias personas para pedir que sean incluidas, aunque la entrega se hará con base al consumo de energía eléctrica. Esto quiere decir que quienes consuman 200 kilowats hora recibirán en su recibo y allí mismo se les informará sí recibirán el bono, también se les proporcionará un código para que puedan recoger el efectivo en un banco”, explicó.

Agregó: “Si vienen al ministerio se les dará información pero les pedimos que no se arriesguen a salir porque todo se hará mediante el recibo de luz, este bono será para beneficiar a las personas de la tercera edad, discapacitados y personas vulnerables”.

Por el momento no se ha comenzado la entrega de dicho bono, ya que aún se prepara la logística para que se cobre el efectivo en bancos del sistema.

Sin alimentos

Esperanza Samán fue suspendida de su trabajo hace 20 días y asegura no que no tiene otros ingresos y tampoco el apoyo económico de algún familiar.

“Tengo que pagar el cuarto donde vivo, es una situación muy difícil porque no tengo ingresos para comprar alimentos, por eso vine acá pero me dijeron que me informara en las redes sociales y en noticias”, señaló.

Medicinas

Judith Palacios, perdió el ojo derecho en un accidente de tránsito, por lo que debe gastar Q600 semanales en gotas oftálmicas

“Trabajaba vendiendo pasajes en el Transurbano, pero a raíz de que no circula me afecta y no tengo otros ingresos, tengo un hijo de siete meses y otro de ocho años”, indicó.

A quienes llegan se les entrega una boleta para que dejen sus datos y determinar si se les puede ayudar de otra manera, también se les pide que se comuniquen al número 1512 para pedir información y que no lleguen al ministerio.

En el Domo de la zona 13 también se preparan las cajas con víveres, los cuales son repartidas según los listados que proporcionaron las municipalidades de cada localidad.