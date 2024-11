Frío en Guatemala continuará del 25 al 28 de noviembre por sistema de alta presión

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) afirma que continúa una influencia débil de un sistema de alta presión, el cual favorece el ingreso de humedad desde el Caribe.

La institución meteorológica informa que predomina el viento norte ligero ocasionalmente moderado.

Además, lleva a cabo un monitoreo por el acercamiento de un frente frío, que de continuar con la misma trayectoria incrementará la nubosidad y la posibilidad de lluvias en Petén y el Caribe a partir del viernes 28 de noviembre.

En la meseta central y la Ciudad de Guatemala el viento fío podría alcanzar los 40 a 50 kilómetros por hora durante el 29 y 30 de noviembre.

Las temperaturas mínimas en el altiplano occidental podrían llegar a -2° C a 0° C, mientras que en la capital oscilarán entre 10° C y 12° C.

Las condiciones del clima causarán heladas en el altiplano central y occidente.

En el Pacífico, el Insivumeh prevé pocas nubes, ambiente cálido y húmedo. Además, un incremento de nubosidad en horas de la tarde y lluvias dispersas con actividad eléctrica en el suroccidente.

El lunes 25 de noviembre, el Insivumeh prevé áreas con neblina al amanecer en occidente, valles de oriente y en la Franja Transversal del Norte.

El Insivumeh pronostica lloviznas en la región del Caribe en horas de la noche, cielo despejado en bocacosta y Pacífico durante la noche y madrugada.

La velocidad del viento podría alcanzar los 20 o 30 kilómetros por hora.

El ambiente frío se mantiene en la noche y madrugada, en particular en occidente y altiplano central.

Temperaturas máximas