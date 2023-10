Fundación de Amor pide “tregua en los bloqueos” para que pacientes renales puedan recibir su tratamiento

“De no ser posible su circulación, muchos pacientes no podrán llegar hasta sus unidades de hemodiálisis, lo cual es perjudicial para su bienestar médico”, indicó Fundanier en un comunicado publicado el pasado 8 de octubre.

Este 12 de octubre, la Fundación de Amor se une a este llamado. Solicita que se “hagan treguas en los bloqueos”. Esto con el fin de que los pacientes renales que atienden puedan llegar a sus clínicas en la zona 9 y 10 la capital y así reciban su tratamiento de hemodiálisis.

“La Fundación de Amor atiende de forma gratuita, desde hace 25 años, a pacientes que padecen de insuficiencia renal crónica terminal. Actualmente brindamos tratamientos de hemodiálisis en nuestras clínicas de la zona 9 y zona 10 de la Ciudad de Guatemala. Estos pacientes necesitan hacerse hemodiálisis tres veces a la semana, si no lo hacen, sus vidas corren grave peligro”, enfatizan en un comunicado publicado este miércoles.

De acuerdo con Ana Cristina Ramírez, fundadora y vicepresidenta de la Fundación Amor, están preocupados porque en los últimos días de “Paro Nacional Indefinido” no todos los pacientes que atienden a nivel de la República han llegado para su tratamiento. Además, el personal que labora en el lugar también se ha visto afectado por los bloqueos.

Ramírez añadió que están próximos a quedarse sin insumos para los tratamientos. “Nos han hecho falta insumos y medicamentos para las hemodiálisis. Lo que pasa es que muchas farmacéuticas y otras empresas no están trabajando porque no puede llegar su personal. Entonces, por el momento hemos podido hacerle frente a esta situación, pero en los próximos días ya no vamos a poder porque nos faltarán filtros y demás elementos para conectar a los pacientes”.

La propuesta que realizan es que “mientras se lleva a cabo el diálogo auspiciado por la OEA para asegurar que se respete la democracia, puedan levantar los bloqueos durante varios días de la semana, de domingo a martes, o de lunes a miércoles”. De esta manera se podrían garantizar los insumos y que sus pacientes lleguen a las clínicas.

Ramírez indicó que son respetuosos del derecho a manifestar, sin embargo, la integridad de las personas que requieren un tratamiento médico, no solo hemodiálisis, se está poniendo en riego. Por ello, piden solidaridad.

“Con días de treguas a los bloqueos, juntos podremos garantizar los derechos a la vida y la salud de las personas más vulnerables de nuestra amada Guatemala”, enfatizan.

Los manifestantes han declarado que en los distintos bloqueos permiten el paso de ambulancias, cuerpos de socorro, personal médico y personas que requieran atención médica o tengan cita en un hospital.