Giammattei dice que la variante de India del coronavirus podría estar ya en Guatemala y vuelve a hablar de restricciones

Los casos de coronavirus van en aumento en Guatemala. (Foto Prensa Libre: AFP)

El presidente Alejando Giammattei participó este martes 8 de junio en el acto de colocación de la primera piedra de la construcción del nuevo Hospital de Chimaltenango y durante su discurso habló sobre la posible presencia de la variante de India del coronavirus, ahora denominada Delta, la cual es más agresiva.

“Estamos muy preocupados por la creciente ola de covid-19 que se está dando en el país. Estamos esperando la confirmación de si es que sí nos está atacando a una nueva cepa, si es que está presente la cepa de la India, porque hemos visto cómo las personas principian a sentirse mal y al tercer día están ya prácticamente con oxígeno”.

Agregó: “Es una nueva cepa, muy probablemente de las que están rondando en el mundo, que nos obliga a que tenemos que ser muchísimo más precavidos a guardar la distancia, a usar una mascarilla y sobre todo a tener todas aquellas preocupaciones hacia nuestras personas, a nuestras familias, para protegerlas”.

Giammattei dijo que lo importante es no salir contaminado y dijo a las personas que si se sienten mal acudan a hacerse la prueba de covid-19.

“Estamos definiendo si es una nueva cepa o el virus, se volvió más agresivo, peor ahora, si sienten que se les tapa la nariz y están con un poquito de molestia, vayan inmediatamente al centro o al puesto de salud para que les hagan la prueba. No esperen al tercer día, porque esperar a un tercer día puede ser fatal para muchas personas”, dijo Giammattei.

Afirmó que el virus está mutando y va a hacer todo lo posible por afectar a mucha gente y que la única manera de derrotarlo es cuidándose y también vacunándose cuando llegue el momento.

“El esfuerzo del Gobierno en crear y fortalecer el sistema de salud no se va a detener, vamos a seguir trabajando con CAIMIS, ampliando la red hospitalaria con CAPS, acercándolos a la población y haciendo todo lo que esté en nuestras manos”, puntualizó Giammattei.

Habla de cierre del país

“Mientras llegamos a tener a la mayoría de la población vacunada, nos tenemos que cuidar y si ustedes me ayudan cuidándose, me ayudan a no tener que tomar medidas de cierre, medidas que restrinjan, sino que si la población colabora no tenemos que paralizar”, afirmó el mandatario.

El funcionario dijo que la situación económica del país va muy bien, que se está recuperando a un ritmo mucho mayor que la mayoría de los países del continente americano y que dicho crecimiento se refleja en el comercio, en la exportación y en la recaudación, y que los números presentados por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco de Guatemala dan una muy buena perspectiva para este año.

“Vamos a tener más hospitales y esperaría que pronto esta pandemia deje de serlo, pero mientras tanto, tenemos que cuidarnos”.

La cuarta ola de contagios

El presidente dijo que está en el paso de la tercera ola a la cuarta ola de contagios de covid-19, y que en los últimos cuatro días han tenido 20% de casos positivos. De cada 100 pruebas, 20 son positivas.

“Sólo para ponerlos en contexto. En los peores meses de julio, agosto del año pasado casi llegamos al 40%. -de positividad- y ya estábamos sobresaturados. Hoy nos están escaseando las medicinas, pero no porque el Ministerio no haya comprado, sino porque todo el mundo está comprando la misma medicina igual que nos está pasando con la vacuna, en donde todo el mundo estamos comprando la misma vacuna”, afirmó el presidente.

“Tenemos que cambiar la forma en la que estamos procediendo como seres humanos, como guatemaltecos, y tenemos la obligación de cuidarnos y cuidar a los demás. Haga me un gran favor, porque si ustedes se cuidan me ayudan a que podamos seguir trabajando en otros temas y podamos seguir haciendo crecer la red de infraestructuras de las carreteras y podamos aumentar el proceso de transferencias tecnológicas a la agricultura y podamos seguir creciendo en materia económica, pero si ustedes, la población no se cuida, nos obliga a tomar medidas restrictivas que no son fáciles de tomar, cuesta tomarla, pero la verdad es que este es el momento de hacer un nuevo llamado a la conciencia de los guatemaltecos a que nos cuidemos”, puntualizó Giammattei.

Abrirán vacunación para mayores de 50 años

Giammattei aseguró que ya están por abrir la vacunación para las personas mayores de 50 años y han encontrado un fenómeno, que la gente mayor edad no se quiere vacunar.

“Me decía a mí un señor el otro día. Pero doctor, cómo quiere que me vacune si yo en mi vida me puse una vacuna. Ya de viejo me voy a poner vacuna, Yo no me la pongo”, expresó Giammattei.

“¿Sabe cuál es la ventaja? Esta vacuna a usted de viejo lo va a salvar. Esta vacuna no se la pudieron haber puesto de niño, porque no existía, pero hoy de viejo esta vacuna lo va a salvar”, dijo el mandatario.

Giammattei hizo un llamado a la población para que todos apoyen con registrar a las personas para que obtengan su vacuna, para que vayan a los centros y en los puestos de salud, en las gobernaciones departamentales, en los quioscos que hay en todos los centros comerciales del país, en los distintos puntos, incluso las agencias bancarias.

El presidente recordó que Estados Unidos donará 500 mil vacunas contra el covid-19 y que están apresurando gestiones para que venga lo antes posible para seguir con el proceso de vacunación

Médicos y enfermeras están cansados

“Nuestros médicos están cansados. Muchas enfermeras están agobiadas. Hace un año era fácil, porque el país estaba en restricciones, habían toque de queda, la mara no chupaba mucho y entonces no habían accidentes. Hoy esos mismos médicos que están atendiendo al covid-19 están teniendo que atender a un montón de motoristas que se accidentan todos los días por imprudencia, a un montón de gente que tiene heridas después de un accidente, después de haber bebido y estamos atendiendo a gente que es producto de asaltos, herida de bala, heridas de cuchillo y todo eso se suma al aumento de los casos del coronavirus”, destacó el mandatario.