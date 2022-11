“Gracias a Dios lo logramos”: se gradúan 13 bachilleres de la Escuela de Voceadores de Prensa Libre

“Era una de las metas principales para nosotros, de lograr que ustedes salgan adelante, luchen y sean alguien en la vida, adicional a que engrandecemos Guatemala”, dijo María Mercedes Girón de Blank, presidenta del Consejo de Administración de Prensa Libre.

A partir de ese momento, han sido decenas de voceadores quienes han pasado por las aulas, preparándose para tener un mejor futuro.

“Hoy han logrado algo que no muchas personas logran y lo cual considero es digno de admirar y celebrar y todos debemos de aprender de esto”, agregó en su discurso Christian Blank, CEO del grupo Prensa Libre.

Rosa Judith Muralles es la coordinadora de la escuela y agregó que de esta promoción siete alumnos aprendieron en la escuela a leer y a escribir, siendo este un gran logro para ellos y una satisfacción muy grande para los docentes.

Para la mayoría de los graduandos era una meta lejana para sus vidas, pero sin importar la edad y los obstáculos, lograron superar las horas de desvelo y el sacrificio del tiempo con la familia.

Una historia digna de resaltar es la de Tránsito del Carmen Funes y Beda Patricia Barrera Funes, madre e hija de 75 y 52 años, respectivamente, quienes lograron graduarse juntas.

“Algunas veces me ayudaban a hacer el proyecto de vida que hice, mi nieto ahí conmigo también ayudándome y gracias a Dios lo logramos”, dijo Funes.

En tanto, Barrera comentó que le dijo a su madre antes del acto de graduación que el diploma que tendría que haberle entregado cuando tenía 18 años se lo entrega ahora, a los 52.

Los graduandos tenían claro su objetivo y un ejemplo es el de María Magdalena Subuyuj, quien tiene más de 20 años de vender Prensa Libre, siguiendo el ejemplo de su padre quien falleció cuando ella estudiaba y, además, es familiar de las víctimas del hundimiento de Villa Nueva.

“Uno los quisiera tener en este momento, pero le agradezco a Dios porque ellos como son de tierras lejanas decían que nosotros las mujeres somos de casa y que los hombres son de la calle, entonces a mí no me quisieron dar estudio, pero me dieron la oportunidad de trabajar y yo tenía el deseo de superarme, de ser alguien en la vida y hoy lo logré”, añadió Subuyuj.

Graduandos