Guatemala ha recibido el 33% de las vacunas Spunik V compradas

El primer lote de estas vacunas, que era de 50 mil dosis, llegó el 5 de mayo de 2021 y luego su llegada a sido si un cronograma definido, debido a que durante meses el Ministerio de Salud se negó a entregarlo.

Desde mayo, el contrato de las vacunas Sputnik ha estado en medio de la polémica. Se firmó un contrato sin garantías y que dejaba a Guatemala en una clara desventaja ante el proveedor y se realizó el pago de las vacunas por adelantadas, a pesar de no conocer las fechas en que serían entregadas.

El presidente Alejandro Giammattei ha defendido la compra de estas vacunas asegurando que en su momento no había disponibilidad de otra. “Salimos a buscar y Pfizer no había, estaban todas en Estados Unidos. No había AstraZeneca, estaban todas en Europa. Así que fuimos uno de los 71 países que le compramos a Rusia”, aseguró en una entrevista.

Vacunación avanza

Hasta el 25 de septiembre, 4 millones 369 mil 671 personas ya recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus y 2 millones 283 mil 385 personas ya recibieron el esquema completo de vacunación.

Esto último representa el 13% del total de los habitantes de Guatemala, según la estimación de población del Instituto Nacional de Estadística.