El informe elaborado por Childlight recaba datos seguridad infantil, así como examina la prevalencia de la exploración y abusos en niñas, niños y adolescentes en línea (EASNNAEL) a nivel mundial.

Los responsables del informe dieron a conocer que en 2023 se registraron al menos 104 mil 748 denuncias de imágenes de abuso sexual en Internet en España, lo que podría significar dos mil denuncias por semana, casi la misma cantidad que reporta México a diario.

Childlinght concluyó en base a un análisis de múltiples fuentes que más de 300 millones de menores de edad son víctimas de abuso y explotación sexual en línea, en otras palabras, un caso reportado por segundo.

Como parte del estudio, distintas agencias internacionales fueron alertadas en total de 2.6 millones de casos de archivos con imágenes sexuales de niños, niñas y adolescentes en 21 países de habla hispana.

La entidad subrayó la falta de estadísticas completas en muchos lugares. Fueron examinados 125 estudios con muestras de 57 países y más de 36 millones de denuncias enviadas a las cinco principales organizaciones policiales y de vigilancia, entre ellas la Interpol y el NCMEC

Childlight indica en su informe que analizó datos recientes del NCMEC relativos a 21 países de Latinoamérica y España.

Según esto, el NCMEC recibió en 2023 un total de 104 mil 748 denuncias de archivos subidos en Internet en España, lo que equivale a un promedio de 2 mil denuncias semanales.

Por su parte, de México se notificaron 717 mil 468 denuncias, aproximadamente dos mil al día; mientras que en Colombia 602 mil 660, unas un mil 650 diarias.

El organismo estadounidense recibió además denuncias de otros países como:

También Puerto Rico (5 mil 358); Argentina (134 mil 880); Bolivia (33 mil 300); Chile (64 mil 495); Ecuador (136 mil 302); Paraguay (18 mil 486); Perú (159 mil 605); Uruguay (9 mil 808); Venezuela (249 mil 567) y Guinea Ecuatorial (567).

🌎Children globally live in the darkness of sexual exploitation & abuse but with a lack of data it’s difficult to assess the scale

🔦Today we shine a light. Please read the 1st global estimates and help fight this epidemic https://t.co/cMT7AeKqPk https://t.co/A2pExwwUOi