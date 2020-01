Guatemalteca residente en China vivió momentos de terror por coronavirus de Wuhan

La guatemalteca Celia Esquivel viene en Wuhan, China desde hace nueve años. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

“La población entró en pánico, era como una película de terror de Hollywood, algo que nunca nos imaginamos enfrentar en nuestras vidas”, relata la guatemalteca Celia Esquivel, quien reside en la ciudad china de Wuhan, donde surgieron los primeros casos de coronavirus, una enfermedad que expande con rapidez y que incluso ha obligado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar la emergencia internacional.

Esquivel describe la situación como un sueño o como una película de terror, pues luego de que se confirmaran los primeros casos y que se estableciera que la enfermedad se transmite entre humanos, Wuhan, una metrópoli de casi 11 millones de habitantes, quedó prácticamente paralizada.

Recuerda que el 23 de enero en la madruga se despertó y revisó su teléfono celular, en él había un mensaje en el que se informaba sobre el cierre del aeropuerto y las estaciones de tren; sin embargo, por la hora no le puso mucha importancia, pero al amanecer descubrió que no era un sueño, todo era real, incluso el Gobierno ya había lanzado la primera advertencia a la ciudadanía.

También lea: Coronavirus: qué le hace esta enfermedad al cuerpo y qué pasó con los primeros pacientes

Para las 10 de la mañana del mismo 23 de enero, según Esquivel, todo el transporte público y las autopistas estaban paralizadas y la ciudad entró en “completo pánico”. Luego el gobierno chino envío mensajes a los teléfonos celulares de los ciudadanos donde se recomendaba usar mascarilla, lavarse las manos con frecuencia, limpiar y ventilar los hogares y evitar aglomeraciones.

Debido al impacto de la epidemia, la ciudad de Wuhan se encuentra en cuarentena, el comercio es irregular y algunos productos han incrementado su precio hasta en 100 o 200 por ciento, según la guatemalteca, quien asegura que no hay desabastecimiento, pero que muchos vecinos temen salir a las calles.

Los habitantes de esta ciudad china se mantienen a la expectativa de la evolución de la crisis sanitaria, por la que el gobierno suspendió las actividades laborares hasta el 10 de febrero en todo el país. La emergencia coincidió con la celebración del Año Nuevo Chino, cuanto todo el país descansa durante unos días.

También lea: Coronavirus: el racismo que están enfrentando los asiáticos por la enfermedad surgida en China

Hasta el 31 de enero a las 22.18 horas, hora de China, en ese país se reportaban nueve mil 811 caos de coronavirus, 15 mil 238 sospechosos, 184 personas curadas y 213 muertos.

Esquivel vive en China porque en el 2010 se casó con un habitante de Wuhan, desde donde promueve una empresa de turismo entre Guatemala y el país asiático. En redes sociales guatemaltecos le piden que no regrese al país por temor a la enfermedad y ella asegura que siempre piensa en el bienestar de su nación.

“No pienso volver -a Guatemala- mientras no esté cien por ciento segura de que no esté contagiada con el virus, porque pienso en el bienestar de los guatemaltecos y sería muy egoísta de mi parte volver en una situación así”, dijo la guatemalteca.

En tanto, este viernes 31 de enero, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, prohibió el ingreso de personas que hayan estado en China durante los últimos 15 días.

También lea: Coronavirus: Qué acciones están tomando los países frente a la emergencia internacional

El mandatario dijo que se tiene información de cuatro guatemaltecos en China, pero ninguno con síntomas del virus.

Emergencia internacional

Numerosos países extreman sus medidas de precaución, protegen sus fronteras y repatrian a sus ciudadanos de China este viernes 31 de enero para frenar la propagación del coronavirus de Wuhan, que ya dejó 213 muertos en China, una situación que llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar la emergencia internacional.

En este contexto, Estados Unidos pidió a sus ciudadanos que eviten viajar al gigante asiático.

En una nota oficial, el Departamento de Estado emitió una advertencia de viaje de nivel cuatro, para pedir a los estadounidenses que “no viajen” a China debido a la esta nueva epidemia.

También lea: Activan protocolos de prevención por coronavirus en fronteras, aeropuertos y puertos del Caribe

Otros países decidieron vetar la entrada a su territorio de viajeros procedentes de China, como Mongolia, Singapur e Israel, en tanto las evacuaciones internacionales proseguían.

Tras una reunión en Ginebra, la OMS declaró el jueves la emergencia internacional ante la epidemia, después de haber sido fuertemente criticada por no haber alertado antes de la gravedad de la situación.

“Declaro la epidemia una emergencia de salud pública de alcance internacional”, dijo el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

También lea: ¡En tiempo récord! China abrió el primer hospital para pacientes de coronavirus

“Nuestra mayor preocupación es la posibilidad de que el virus se propague a países con sistemas de salud más frágiles (…) No significa que desconfiemos en China”, añadió el funcionario.

No obstante, el jefe de la OMS apuntó el jueves que la entidad no apoya la restricción de los viajes hacia o desde China. “La OMS no recomienda y de hecho se opone a cualquier restricción” de viajes o comercio, sostuvo.

Contenido relacionado

Coronavirus de Wuhan: ¿cuál es la diferencia entre pandemia, epidemia y endemia?

Coronavirus: Navidad, la remota isla cárcel de migrantes donde Australia planea poner un centro de cuarentena por la “neumonía de Wuhan”

¡En tiempo récord! China abrió el primer hospital para pacientes de coronavirus