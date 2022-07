Habitantes de la línea férrea anuncian bloqueos ante falta de atención de las autoridades por amenaza de desalojo

También aseguraron que el 9 de febrero pasado se reunieron con dos asesores del presidente Alejandro Giammattei y estos no han dado seguimiento a las peticiones.

Integrantes de la Asociación Coordinadora Nacional de Asentamientos de la línea férrea Aconalfer se manifestaron este martes 26 de julio en la capital e indicaron que desde el 4 de febrero de este año entregaron una petición a la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, y según ellos, aún no han obtenido respuesta ante la amenaza de desalojo.

Afirmaron que posteriormente, el presidente Giammattei se reunió con representantes de una empresa mexicana en Tecún Umán, San Marcos, el pasado 5 de abril para hablar sobre la circulación del ferrocarril.

Según los manifestantes, más de 65 mil las familias viven a lo largo de la línea férrea en Guatemala, por lo que ante esto solicitan que se convoque a una mesa de diálogo que sea oficial para darle seguimiento a los pobladores de estas áreas. Aseguraron que de no obtener una respuesta estarán bloqueando las diversas rutas del país.

Uno de los dirigentes indicó que bloquearán carreteras, ya que no han sido escuchados y según él, les quitaron la mesa de diálogo.

“Nos disculpen toda la población que sale a trabajar, tenemos que hacer esto por necesidad, no porque queramos hacerlo, no porque tengamos deseo de hacerlo, porque es nuestro derecho a la vivienda”, advirtió, aunque no precisó cuándo serían los bloqueos.

Añadió que por ahora son cinco departamentos los que se ven afectados ante un posible desalojo en la costa sur y posteriormente en todo el país.

Indicó que como organización están en sesión permanente, ya que no continuó la mesa de diálogo.

Añadió que exigen la mesa de diálogo. Según el dirigente, hay estudios que se han hecho en Guatemala que indican que se pude vivir a 10 metros de donde pasa el tren, esto ubicando a la gente en un área específica.

Para leer más: El proyecto Tren Bicentenario se enfrenta a una misión imposible: desalojar de la vía a miles de familias

Señaló que hay falta de voluntad de los gobiernos respecto del tema.

Se trató de conocer la versión del Congreso y de Presidencia por lo señalado por los manifestantes, pero no hubo respuesta.