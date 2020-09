Hay déficit de pediatras para atender a niños, que también son vulnerable al covid-19

Los niños también son vulnerables al contagio del covid-19, en el país se cuentan contaban 3 mil 854 casos entre menores entre los 0 y 17 años. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

En Guatemala hacen falta médicos para atender a la población. El tema lleva años en discusión, pero la crisis sanitaria provocada por el covid-19 lo hace más evidente. Si bien, el Ministerio de Salud registran más casos de contagio en adultos, la enfermedad no es ajena a los niños y adolescentes. Hasta el domingo 30 de agosto se contaban 3 mil 854 menores entre los 0 y 17 años que han sido infectados.

Ellos requieren cuidado médico especializado, y de acuerdo con un informe del Observatorio de los Derechos de la Niñez (Ciprodeni), dentro del Sistema de Salud Pública del país tan solo hay 2.9 pediatras por cada 100 mil niños. El déficit no solo posa por el personal médico, el reporte también evidencia que hay 189 enfermeras y 598 auxiliares de enfermería, y deja evidencia que el recurso humano es insuficiente para cuidar a esta población.

Zulma Calderón, defensora de la Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), mencionó que la falta de médicos en el país es un tema que se viene arrastrando de muchos años atrás, y de personal especializado lo es más.

Además, los profesionales de la salud están concentrados en el área metropolitana, en menor proporción se encuentran en Quetzaltenango y Antigua Guatemala.

“Al igual que en las demás especialidades, en las áreas rurales es donde siente la falta del pediatra, donde muchos niños son atendidos por médicos generales, pero no se alcanza a cubrir la especialidad. En áreas urbanas no hay falta de pediatras”, indicó Verónica Gómez, presidenta de la Asociación Pediátrica de Guatemala.

En la atención a covid-19, en las visitas que Calderón ha realizado a los hospitales temporales no hay un área específica para recibir a pacientes pediátricos, y se ha tenido que adaptar un espacio para colocar las cunas y camas con el fin de dar atención a los niños, el personal para asistirlos es escaso, como lo ha sido para tratar a los adultos contagiados.

No se cuenta con la cantidad suficiente de pediatras para atender a toda la población infantil en el país -según el Censo Poblacional hay 5 millones 988 mil 268 niños y adolescentes entre los 0 a 17 años-, pero el panorama podría cambiar, ya que en los últimos años se han aumentado la cantidad de hospitales que están capacitando a médicos pediatras.

Solían formarse en los hospitales San Juan de Dios, Roosevelt y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), pero en los últimos años se sumaron el Centro Médico Militar, el Hospital Materno Infantil Juan Pablo II y otros en los departamentos, y cada uno gradúa entre 12 a 15 especialistas, según Gómez.

Niños y el covid-19

Hasta ahora los adultos son la más afectados por el nuevo coronavirus, aunque, la población infantil también es vulnerable a la infección. La ciencia no ha logrado explicar por qué los casos de contagio son menos entre ellos, como tampoco la razón del por qué la enfermedad es menos grave.

El que no sea el blanco principal de la enfermedad ha permitido que los servicios de salud pública no se saturen de niños con covid-19 y que se le pueda dnar una mejor la atención, señaló Calderón, lo que no ha ocurrido con la población adulta.

2.9 pediatras en el país por cada 100 mil niños, según Ciprodeni.

Los contagios reportados en menores de edad han ocurrido principalmente en niños que están la primera infancia, pues uno de cada tres oscila entre los 0 y 5 años. En total suman 1 mil 370 contagios en este grupo etario. Solo en la población menor de un año hay 510 casos.

Que los casos se den en este grupo etario preocupa a Otto Rivera, director de Ciprodeni, principalmente por la desnutrición crónica que afecta a uno de cada dos niños. Hay otro grupo que está en mayor riesgo, los infantes que padecen cuadros de desnutrición aguda, que hasta el 15 de agosto se contabilizaban 19 mil 945 casos de menores de cinco años, condición que los hace más susceptibles al contagio de cualquier enfermedad, y en caso de infectarse con covid-19, el cuadro podría ser grave e incluso llevarlos a la muerte.

“Al principio se dijo que la niñez y la adolescencia no se vería afectada por covid-19, pero dada las condiciones de desnutrición e insalubridad del país, claro que se ve afectada”, agregó Otto Rivera, director de Ciprodeni.

Es por ello, que el director de Ciprodeni mencionó la importancia de mejorar las condiciones de las áreas pediátricas de los hospitales permanentes, y de abrir áreas pediátricas en los temporales para atender a niños con covid-19, más cuando se prevé que haya una nueva ola de contagios, y que esta tenga mayor repercusión en las áreas rurales, donde se agudiza la desnutrición.

Gómez no descarta que puedan incrementarse los casos de niños contagiados y casos graves en las áreas rurales, donde los infantes están mal alimentados. A lo que Calderón suma que la población en estas zonas no cuenta con información acerca del contagio o de cómo mitigar la pandemia. “No hemos visto en ningún momento alguna campaña que esté orientada a la población pediátrica, sobre todo en un momento tan difícil como el que enfrenta el país, y cuando tantas personas se están quedando en casa a recibir atención”, agregó la defensora de la PDH.

Muchas familias guardan cuarentena en sus casas debido al contagio del covid-19, y en ellas hay niños, casos que para Ciprodeni es importante identificar y verificar ¿dónde están estos niños? para darles la atención oportuna.

A nivel salud también es oportuno prestar atención a los grupos vulnerables, como niños con problemas renales, tuberculosis, cáncer o VIH, que cada vez son más y quienes al contagiarse con covid-19 su salud podría complicarse.

¿De qué se enferman los niños?

Estos son los padecimientos más comunes entre la población infantil en el país, según el Ministerio de Salud:

Los neonatos suelen enfermarse de:

Rinofaringitis aguda

Dolor abdominal y pélvico

Conjuntivitis

Dermatitis del pañal

Sepsis bacteriana del recién nacido

Ictericia Neonatal

Candidiasis

Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores

Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve

Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso

Los niños menores de cinco años padecen comúnmente de:

Rinofaringitis aguda (resfriado común)

Amigdalitis aguda

Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso

Amebiasis

Parasitosis intestinales

Otras infecciones intestinales bacterianas

Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores

Retardo del desarrollo debido a desnutrición proteico calórica

Neumonía

Efectos adversos no clasificados en otra parte

Entre la población entre los cinco y los 10 años se enferman de: