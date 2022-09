Hay expectativa en la sociedad civil organizada por la nueva plataforma de datos de la Policía Nacional Civil

Por ejemplo, Francisco Jiménez, exministro de Gobernación e integrante del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), reconoce el esfuerzo institucional de querer ordenar el manejo y traslado de la información de incidencia criminal para su análisis. “Será valioso, no solo para analistas y periodistas, sino para los ciudadanos”, expresó.

“Es valiosa esta plataforma porque es un canal oficial para brindar información estadística. Solo me parece extraño que se lo asignen al Departamento de Informática del Ministerio de Gobernación, porque esto podría generar algunas cosas como lentitud para generar los datos. En la experiencia del Estado, cuando los departamentos de Informática se hacen cargo, por razones obvias, hacen lento el traslado de la información”, advirtió Jiménez.

Agregó que el acuerdo ministerial de creación de la Pladeic establece que la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC) es la fuente oficial de la información, por lo que se pregunta para qué la plataforma. “¿No era mejor fortalecer el área informática de la PNC y fortalecer los canales que ya existían?”, cuestionó.

“Esto hace pensar mal, que no tienen confianza en la PNC, no quieren dar información que no esté avalada por alguien más. Hay desconfianza de carácter técnico”, explicó.

Para Jiménez, la propuesta da la apariencia de que la plataforma es un filtro de carácter político porque no se usa a la PNC, que tiene un carácter expedito para proporcionar información.

“Puede que no sea así, pero alguien debe explicar que no sea así. La PNC tiene las capacidades instaladas. Hay gente capacitada. Y considero que es un prejuicio hacia la institución policial”, afirmó.

El exministro del Interior considera que se debe revisar la manera como el Sicoin manejará la información de incidencia criminal y también que no se vayan a poner barreras que riñan con el libre acceso a la información pública.

“El acceso a la información pública es un derecho humano. Las entidades deben estar abiertas y no deben existir filtros, no deben separar qué le interesa al ciudadano y qué no. El Estado debe dar la información tal como es”, apuntó Jiménez.

Información abierta

Walter Menchú, del Centro de Investigación y Estudios Nacionales (Cien), ve bueno “que se publiquen las estadísticas en forma periódica y no solo a requerimiento del interesado”. “Eso es valioso”, aseveró.

Eso sí, prosiguió, “habrá que probar el funcionamiento de la plataforma y la actualización de los datos”.

“Hoy, siendo las 11 horas del 7 de septiembre de 2022, no tenemos conocimiento de que la plataforma se encuentre operativa, así que habrá que esperar cuando se publique para revisar la pertinencia de la información que se pueda consultar por ese medio”, comentó.

Por otra parte, señaló el experto del Cien, “habría que resaltar que otros medios de divulgación de la información de incidencia criminal, con fuente de información de la PNC que antes se tenían, como el boletín de estadísticas de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (STNCS), dejaron de publicarse en mayo de este año”.

“Al revisar la plataforma y los boletines, puedo decir que tienen bastante información importante. Aunque ahora mismo solo está el de julio de 2022. No hay más información para años anteriores. Lo mismo para la consulta de datos”, resaltó.

Carlos Mendoza, de la organización civil Diálogos, expresó: “Esta plataforma, sobre la incidencia criminal, es realmente un salto cualitativo importante en materia de transparencia y comunicación sobre hechos delictivos”

“Todos sabíamos como analistas y periodistas que la PNC genera muchos datos estadísticos y no se tenía acceso a ello en forma directa, y solo por acceso a la información pública. Los periodistas a veces tenían accesos circunstanciales, pero ahora es un paso importante”, indicó Mendoza.

“Explorando la plataforma en su sección de datos, a julio están disponibles todas las bases de homicidios, lesionados por violencia; robos de carros y motos, cuando las recuperan; armas robadas, cuando las recuperan; violencia intrafamiliar. Lo importante de todo esto es que no estamos hablando de datos agregados, sino da acceso a las bases donde están los hechos. Esto nos sirve para hacer mejores análisis”, resaltó.

Mendoza señaló que aún hay algunos aspectos por mejorar; por ejemplo, que dan rangos en hora y edades, pero para efectos de que haya mejores análisis de datos sería ideal que dieran las cifras exactas.

“A grandes rasgos creo que será una herramienta muy útil, por la forma en que presenta la información. Conforme vayan actualizando se irán viendo las necesidades que se tienen para brindar una mejor información a la población sobre el quehacer de las fuerzas del orden”, manifestó Mendoza.