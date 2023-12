“Hay más de 2 mil personas en lista de espera”: Médicos del IGSS de emergencias advierten de colapso por falta de personal e instalaciones

“El Hospital de Accidentes tiene gran relevancia a nivel nacional porque es el único hospital de referencia en traumatología para todas las unidades del IGSS, inclusive ahora para todo lo que es el área de región central, porque somos los únicos con especialidades y subespecialidades que no se cuentan en otras áreas”, explicó el médico Gustavo Mazariegos.

Un grupo de médicos del hospital de emergencias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) señaló en una rueda de prensa complicaciones para atender a los afiliados, calificando su situación como un “colapso” porque no cuentan con el personal ni las instalaciones para hacer frente a la emergencia.

El IGSS de emergencias atiende en consulta externa a cerca de 1 mil 200 personas al día, pero para su especialidad, las emergencias, los números han ido creciendo de manera significativa, sin que exista un balance entre la cantidad de médicos que prestan el servicio y el tamaño de las instalaciones, dijeron.

“Antes del covid ya teníamos problemas, con la pandemia aumentaron las emergencias en moto, esto nos vino a rebasar; ahora después del covid hemos visto un colapso muy severo”, resaltó Mazariegos.

Anteriormente, los pacientes que llegaban por una emergencia al IGSS eran entre 40 a 60 pacientes, pero ahora esas cifras se han elevado hasta los 600 pacientes, de los cuales algunos por la incapacidad del hospital para poder atenderlos se deben de ir a otros servicios privados, reafirmaron los médicos.

Cirugías con retrasos

Los datos que manejan los médicos apuntan que más de 2 mil personas están en lista de espera para tener acceso a una cirugía tras un tipo de accidente, tiempo de espera que “no es el mejor”.

Emerson Borrayo explicó que tan solo en un área del IGSS de emergencia hay un número considerable de pacientes que no puede tener acceso a la operación, “Al hablar de reemplazo de cadera, rodilla y hombro se tienen desde septiembre 1650 pacientes de operarse, es uno de los servicios con más retraso, hay pacientes con dos o tres años de espera”.

El no poder tener acceso a la intervención repercute de manera negativa en la salud física y emocional de los pacientes, “disminuye la calidad de vida y en un deterioro progresivo de su funcionalidad y autonomía, son pacientes que probablemente dejan de hacer sus actividades cotidianas como el trabajo”, dijo el experto.

“Va a cerrar solo”

El médico Mazariegos indica que llevan haciendo del conocimiento de la Junta Directiva del IGSS el problema que tienen en el hospital de emergencias, pero hasta el momento no han tenido una respuesta que permita dar una solución a los pacientes y a los médicos.

“Hemos tenido pláticas con la Junta Directiva, se han hecho solicitudes para la ampliación hospitalaria de equipamiento, instalaciones, contratación de más personal, pero hemos tenido respuestas muy lentas, respuestas que no nos han llenado, promesas…lo vamos a hacer…lo tomamos en cuenta”, dijo.

Los médicos, según lo dicho por Lissete Aguilar, no están amenazando a las autoridades, por el contario solo buscan evitar un mal mayor. “Nosotros no estamos amenazando con medidas de hecho, esto es para prevenir que el hospital va a cerrar solo, porque van a venir pacientes y ya no entran”.

Mesa de diálogo

Al ser consultado el seguro social afirma que los médicos sí les han trasladado todas las sugerencias compartidas en la rueda de prensa, motivo por el que han instalado una serie de mesas de diálogo con los profesionales de la salud.

Ana Rebeca Blas, jefa del departamento administrativo del Departamento Médico del servicio central del IGSS, dijo que cada solicitud es analizada a detalle. “Las solicitudes que ellos han hecho están abordadas en el aspecto quirúrgico y del recurso humano, los hemos abordado en distintas mesas de trabajo”.

Blas agregó que este viernes fue publicado en el diario oficial el acuerdo 15-48, que amplía el horario para la utilización de quirófanos de 16 a 22 horas para que puedan ser usados desde las 7 hasta las 22 horas los fines de semana y días festivos.

Con esto buscan reducir la lista de espera en las intervenciones, aunque la representante del IGSS advierte que “es casi imposible hacer que estos números lleguen a cero”.

“Esto es casi imposible que se acabe aquí, tanto en Guatemala como a nivel latinoamericano y mundial, lastimosamente está presa que tenemos nunca va a terminar porque se incorporan al listado otras intervenciones”, dijo.

Otro de los temas a los que están prestando atención, pero afirma que ha sido complejo, es la contratación de médicos, ya que no les resultan atractivas las ofertas del seguro social.

“Nosotros estamos usando varias modalidades, una es el renglón 011, que es cuando el profesional pertenece propiamente a la institución, pero es algo que no les resulta muy atractivo, entonces se usa el renglón 18 que es la prestación de servicios profesionales para que vengan solamente a un tipo de intervención” , señaló.

De momento continuarán las mesas de diálogo, pero destacan como punto a favor que han logrado la contratación de 37 enfermedad, y que toda vez finalicen las fiestas navideñas podrán ampliar los horarios de cirugía, tanto en la emergencia del IGSS como el hospital general de enfermedades, Juan José Arévalo Bermejo, Ginecología y Obstetricia y en el departamento de Escuintla.