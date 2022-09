Hay retraso en entrega de medicamento antirretroviral para niños con VIH que Salud adquirió

Los antirretrovirales para tratar a niños con VIH tardarán en llegar a las Clínicas de Atención Integral. El Ministerio de Salud asegura que hizo la compra de medicamentos en abril, pero hay atrasos en la entregada por parte del proveedor, mientras que la vida de los pacientes pediátricos depende del ingreso de los fármacos para continuar con el tratamiento.

Una circular girada por el Programa Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH y Sida a las clínicas indica que las compras de Zidovudina, Avacabir y Lamivudina jarabes fueron hechas a Seven Pharma Guatemala, Sociedad Anónima, en abril pasado, y que la empresa médica solicitó 120 días para entregar las medicinas. El plazo se cumplió, pero el medicamento no ha llegado a las Bodegas de Medicamentos del ministerio. Agrega que es la primera vez que ocurre un retraso de este proveedor.