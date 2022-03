Hospital del Parque de la Industria podría quedar como el único que atenderá covid-19 en la capital

Este centro asistencial fue inaugurado el 22 de marzo de 2020, 9 días después de haber sido identificado el primer caso de covid-19 en Guatemala, el 13 de marzo de 2020.

En su discurso, el ministro Coma dijo que desde hace poco tiempo se consideró ya importancia que el hospital del Parque de la Industria tendrá hacia el futuro, porque probablemente quede como único en la capital para atender pacientes con covid-19.

“Probablemente serán ustedes -los empleados de ese hospital- los únicos que se queden viendo covid en la ciudad de Guatemala”, dijo Coma.

Añadió que el objetivo es que los hospitales de la red nacional regresen a brindar los cuidados de consulta externa y atención al resto de pacientes y que cualquier paciente con coronavirus sea atendido en el Parque de la Industria.

Coma dijo que la pandemia enseñó algo fundamental y la necesidad de que Guatemala tenga un centro nacional de atención de enfermedades respiratorias y esto podría ser el futuro del Parque de la Industria y que le gustaría que las personas que trabajan el Hospital Temporal del Parque de la Industria pasen a ser parte de ese proyecto que tienen a no muy largo plazo.

“Me siento orgulloso de ser, por casualidad, alguien que recibe un homenaje que no merezco, porque yo solo soy parte de un engranaje, pero lo agradezco, lo aprecio y lo valoro y sobre todo me enorgullezco porque creo que trabajar con personas con ustedes solo me ha enseñado a ser un mejor ser humano. Disfruten de sus logros, porque cada vida salvada en una puerta de bendición a ustedes y su familia”, dijo Coma para finalizar su discurso.

El ministro llegó a ese centro asistencial a rendir homenaje a los trabajadores de ese centro asistencial que durante dos años han atendido a más de 29 mil personas enfermas de covid-19.

Coma atendió a periodistas y dijo que muchas personas podrían haber criticado ese centro asistencial, pero que en ese hospital han trabajado arduamente y son la parte emblemática de la lucha contra el covid-19 y también para agradecer el trabajo que han realizado.

