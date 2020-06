Hospital General San Juan Dios llama a la donación de sangre durante la pandemia

Afueras del Hospital General San Juan de Dios, durante la pandemia del covid - 19. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González).

Prácticamente no cuentan con reservas. El Bancos de Sangre del Hospital General San Juan de Dios está trabajando al día con las unidades de sangre, según información proporcionada por Lesly Rodriguez, jefa de dicha unidad, a través del equipo de Comunicación Social del centro asistencial.

Quizá el contexto no sea el más propicio para motivar a la donación de sangre, considerando que el hospital se encuentra expuesto ante nuevos casos de covid-19, lo que podría intimidar a posibles donantes.

Pero a pesar de ese escenario, autoridades estiman recibir en promedio 50 donantes diarios, lo que les permite, por lo menos, cumplir con las tareas diarias que se ven reflejadas en salvar las vidas que llegan al hospital buscando auxilio.

Campaña interna

Uno de los protocolos que ha activado el San Juan de Dios ha sido impulsar una campaña para promover la donación entre su propio personal, con el fin de permitir que los médicos cuenten con sangre para poder atender la misma emergencia por el coronavirus y no quedarse desabastecidos durante la pandemia.

Algunos de los requisitos necesarios para donar sangre son ser mayor de edad y demostrarlo con el Documento Personal de Identificacion (DPI), no padecer de ninguna enfermedad, no estar consumiendo medicamentos, y por el contexto actual, no tener síntomas de gripe y presentarse con mascarilla.

Quienes deseen colaborar con el banco de sangre del Hospital General San Juan de Dios también deberán llegar en ayunas, tienen que consumir abundante agua antes del procedimiento, y consumir alimentos sin grasa y sin lácteos después de la donación. Autoridades del hospital le piden a la población acercarse al hospital y no tener miedo.

De momento se encuentran trabajando al día con los niveles de sangre con los que cuenta su banco, pero tener menos de la cantidad necesaria podría complicar seriamente los tratamientos médicos de sus pacientes.

Se buscó esta misma información en el Hospital Roosevelt, pero su equipo de comunicación no ha dado respuestas a la consultas de este medio de comunicación.